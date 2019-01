Marea Britanie: Theresa May, înfrântă în parlament, în timp ce parlamentarii creează noi obstacole în faţa Brexitului fără acord

Guvernul prim-ministrului britanic Theresa May a suferit o înfrângere marţi în parlament, când parlamentarii care se opun ieşirii din Uniunea Europeană fără un acord au câştigat un vot şi au creat un nou obstacol în calea unui Brexit fără un acord, informează Reuters.Această înfrângere (303 la 297 de voturi) înseamnă că guvernul are nevoie de aprobarea parlamentară explicită pentru ca ţara să părăsească UE fără un acord înainte de a putea utiliza anumite competenţe legate de regimul fiscal. Biroul lui May a minimalizat mai devreme impactul tehnic al înfrângerii.Înfrângerea scoate în evidenţă poziţia slabă a lui May ca lider al unui guvern minoritar, potrivit Agerpres