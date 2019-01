Condamnarea pentru crimă a unui membru al clanului Kennedy, definitiv anulată

Michael Skakel, nepot prin alianță al lui Robert Kennedy - fratele celui de-al 35-lea președinte al Statelor Unite John Fitzgerald Kennedy - a fost condamnat pentru crimă în 2002 și eliberat în 2013 după ce un judecător a apreciat că a fost prost apărat.Dosarul a fost în cele din urmă adus în fața Curții Supreme de procurorii din Connecticut.Cei nouă magistrați ai celei mai înalte instanțe au respins însă acest recurs, iar acest lucru nu presupune prezentarea unei justificări.Acum, autoritățile din Connecticut pot decide să îl rejudece pe Michael Skakel într-un nou proces. Faptele datează însă din 1975 și este dificilă prezentarea de noi martori.La acea vreme, Michael Skakel avea 15 ani, ca și vecina sa Martha Moxley, cu care s-a bătut după o sărbătoare de Halloween în cartierul înstărit Greenwich din Connecticut, în apropiere de New York.Nepotul lui Kennedy nu a fost pus sub acuzație decât în 2000, la 39 de ani, după ce o carte a readus în atenție crima rămasă fără răspuns.În lipsa unor probe materiale sau a unor martori direcți, condamnarea sa în 2002 s-a bazat în mare parte pe mărturiile unor foști elevi ai școlii unde învăța și care au spus că acesta a mărturisit crima și s-a lăudat că poate scăpa de justiție deoarece face parte din clanul Kennedy.Familia sa a cheltuit milioane de dolari pentru a-l scoate din închisoare prin multiple apeluri.În noiembrie 2013, un judecător a estimat că avocatul său nu l-a apărat cum trebuie și a ordonat un nou proces. O lună mai târziu, Michael Skakel, care a spus tot timpul că este nevinovat, a fost eliberat pe o cauțiune de 1,2 milioane de dolari.La sfârșitul lui 2016, Curtea supremă din Connecticut a revenit asupra deciziei pentru a decide un an mai târziu că este nevinovat.Dosarul a stârnit foarte multe semne de întrebare legate de influența banilor în sistemul judiciar american.