Vicepremierii Italiei lansează un atac frontal la adresa lui Emmanuel Macron și își anunță susținerea pentru Vestele Galbene

"Susțin cetățenii cinstiți care protestează împotriva unui președinte care guvernează împotriva poporului său", a afirmat celălalt vicepremier, Matteo Salvini, șeful Ligii (extrema dreapta), adăugând însă că el condamnă cu o "fermitate totală" violențele ultimelor proteste.





Di Maio, însă, a cărui mișcare pledează pentru o formă de democrație directă încă de la începuturile sale, în 2009, s-a arătat cel mai entuziast.



Condamnând și el violențele, Di Maio a oferit ajutorul mișcării sale și mai exact al platformei de internet, denumită "Rousseau", pentru a "organiza evenimentele pe teren" sau chiar pentru a "alege candidații" și a "defini programul electoral" prin intermediul său de vot.



"Rousseau" este o platformă interactivă pe internet care permite tuturor membrilor înscriși la M5S să participe la elaborarea programelor, la redactarea legilor, dar și la alegerea candidaților pentru alegerile locale sau naționale.



"Rousseau" este criticată în Italia pentru lipsa de transparență și pentru faptul că este sub controlul unei societăți, ale unuia dintre fondatorii M5S, Roberto Casaleggio, teoretician al democrației directe și apărător al democrației reprezentative.



"Este un sistem gândit pentru o mișcare orizontală și spontană ca a voastră și am fi fericiți dacă ați dori să-l folosiți", a mai scris Di Maio.



"Ca și alte guverne, cel al Franței se gândește în special să reprezinte interesele elitelor, ale celor care trăiesc în privilegii, dar nu și ale poporului", a continuat liderul M5S.



"Guvernul lui (Emmanuel) Macron nu este la înălțimea așteptărilor și anumite politici aplicate sunt în realitate periculoase, nu doar pentru francezi, ci și pentru Europa", a adăugat Di Maio.



"Noi, în Italia, am reușit să inversăm această tendință", a apreciat acesta, cerând "Vestelor Galbene" să facă același lucru.



"O nouă Europă este pe cale de a se naște. Cea a Vestelor Galbene, cea a mișcărilor, cea a democrației directe. Este o luptă dură pe care o putem duce împreună. Iar voi, Veste Galbene, nu slăbiți!", a concluzionat Di Maio.





"Veste galbene, nu slăbiți!", a scris vicepremierul Luigi Di Maio, liderul Mișcării Cinci Stele (M5S, antisistem), pe blogul partidului său.