Noul val democrat din Congres și libertatea de exprimare: Rashida Tlaib îl numește pe Donald Trump „motherf..r”, Alexandria Ocasio-Cortez se declară radicală

Trollere, râsete de copii și ținute tradiționale: un vânt de prospețime a suflat joi la Washington în hemiciclul Capitoliului cu ocazia învestirii celui de-al 116-lea Congres al Statelor Unite, cu un număr record de femei și de aleși proveniți din rândul minorităților.Este cazul lui Rashida Tlaib, fiica unor imigranți palestinieni care a devenit, alături de Ilhan Omar, una dintre primele două femei musulmane care își fac intrarea în Parlament.La doar câteva ore după după ce a depus jurământul, fosta avocată de 42 de ani ținut un scurt discurs, în cadrul unei petreceri."We're going to impeach the motherf****r,!" (îl vom destitui pe acest ticălos), spune ea, într-o înregistrare video intens distribuită pe rețelele sociale."Susțin democrații acest sectarism și această ură?", s-a întrebat pe Twitter pastorul Mike Huckabee, fost guvernator de Arkansas devenit comentator la televiziunea conservatoare Fox News."Sper că unele dintre aceste noi figuri care și-au făcut campanie pe baza diferenței pe care o reprezintă și a schimbării pe care o aduc vin aici într-adevăr pentru a lucra cu președintele, pentru a găsi soluții cu scopul de a ajuta americanii, și nu pentru a-și favoriza propriile cariere", a denunțat pe Fox News purtătoarea de cuvânt a Casei Albe Sarah Sanders."Cum vreți să destituiți un președinte care a câștigat probabil cele mai mari alegeri din toate timpurile, care nu a făcut nimic rău (...) și care se află la originea a doi dintre cei mai buni ani sub toți președinții și care este republicanul cel mai popular din istoria partidului, cu 93%?", a replicat, pe tot pe Twitter, Donald Trump, fără a se referi direct la înregistrarea video cu Tlaib.Noua șefă a democraților din Camera Reprezentanților, Nancy Pelosi, a declarat că nu face o prioritate din procedura de destituire.Rashida Tlaib a fost reținută în august 2016 pentru perturbarea discursului unui candidat republican din Detroit. "Copiii noștri merită mai mult", a strigat ea, cerându-i republicanului să citească Constituția, înainte de a fi scoasă din sală de forțele de ordine."Voi vorbi întotdeauna adevărul în fața puterii", a reacționat ea vineri, pe Twitter, respingând ideea de a-și cere scuze. "Nu e vorba doar de Donald Trump. E vorba de noi toți. Trebuie să ne ridicăm în fața acestei crize constituționale".Ieșirea sa ilustrează în orice caz libertatea de ton de care se bucură noul val democrat, pe care liderii tradiționali ai partidului ar putea avea greutăți în a-i ține sub control."Nu-mi place acest tip de limbaj și nu-l voi folosi", a comentat la MSNBC Nancy Pelosi, evocând, la cei 78 de ani ai săi, o chestiune de "generație"."Dar nu sunt partizana cenzurii" și "nu cred că e mai rău decât ce spune președintele", a subliniat ea.Emblemă mediatică a acestei schimbări a stângii americane, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 de ani, și-a afișat dreptul de a "vorbi adevărul" și a apărat poziția sa "radicală"."Doar radicalii, în istorie, au schimbat această țară", spune tânăra, potrivit extraselor unei emisiuni care va fi difuzată duminică de CBS. "Abraham Lincoln a luat poziția radicală de a semna Proclamația de emancipare. Franklin Delano Roosevelt a luat decizia radicală de a se angaja într-o serie de măsuri precum securitatea socială. Este radical".