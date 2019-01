Netflix îşi imploră abonaţii să renunţe la ''Provocarea Bird Box''

"Vă rugăm, nu vă răniţi singuri cu această Provocare Bird Box. Nu ştim cum a început fenomenul şi apreciem dragostea voastră, însă Boy şi Girl au o singură dorinţă pentru 2019 şi aceasta este ca voi să nu ajungeţi la spital din cauza acestor jocuri", au transmis reprezentanţii companiei Netflix într-un mesaj publicat pe contul ei de Twitter.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.