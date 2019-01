MTI: Péter Szijjártó - În 2018, comerţul exterior al Ungariei a doborât toate recordurile

În 2018, comerţul exterior al Ungariei a doborât toate recordurile, anul trecut fiind cel mai bun an din punctul de vedere al stimulării investiţiilor. Niciodată nu au fost realizate atât de multe investiţii străine şi la o valoare atât de mare, a declarat ministrul de externe Péter Szijjártó, la o conferinţă de presă susţinută joi, la Budapesta, potrivit MTI și Rador.Ministrul ungar de externe a precizat că prin sistemul de stimulare a investiţiilor anul trecut au fost realizate 98 de mari investiţii în Ungaria, în valoare totală de 1.380 de miliarde de forinţi, la care Guvernul ungar a contribuit cu o sumă nerambursabilă de 135 de miliarde de forinţi. Datorită acestor investiţii, au fost create 17.024 de noi locuri de muncă, iar salariul mediu plătit de investitorii străini a fost de 425.700 de forinţi, cu 40% mai mare în comparaţie cu venitul mediu plătit de investitorii străini în 2017. Marile investiţii au contribuit la scăderea ratei şomajului, astfel că la acest capitol Ungaria s-a situat pe locul trei la nivelul Uniunii Europene.Investiţiile străine realizate anul trecut în Ungaria au fost deosebite şi datorită faptului că valoarea lor adăugată este mult mai mare faţă de investiţiile anterioare, iar din punct de vedere tehnologic se situează la un nivel mult mai înalt, astfel că economia ungară a progresat nu numai sub aspect cantitativ, ci şi calitativ, a subliniat şeful diplomaţiei ungare. Péter Szijjártó a mai menţionat că cele mai multe investiţii au venit în Ungaria din Germania, din cele 98 de investiţii mari 28 fiind realizate de firme germane, în valoare de 620 de miliarde de forinţi. În topul investiţiilor locul următor este ocupat de firmele americane, după care urmează firmele din Ungaria.Firmele americane şi ungare au realizat câte 15 mari investiţii în Ungaria, investiţiile efectuate de firmele ungare depăşind 100 de miliarde de forinţi, a adăugat Péter Szijjártó, care a mai subliniat că cele mai multe investiţii străine au fost realizate în industria de automobile, din cele 98 de mari investiţii 36 fiind realizate în această ramură a economiei, astfel că în această industrie a fost injectat un capital în valoare de 851 de miliarde de forinţi. Pe locul doi se află sectorul serviciilor financiare, urmat de cel al electronicii, domenii în care au fost realizate câte 10 investiţii mari.Economia ungară se află în perioada de schimbare a dimensiunii, în care accentul nu mai este pus pe numărul noilor locuri de muncă create, ci pe noile tehnologii, precum şi pe cercetare şi dezvoltare. Guvernul ungar a sprijinit anul trecut şapte mari investiţii care folosesc tehnologii inovative, precum şi 10 investiţii realizate în domeniul cercetării şi dezvoltării. În domeniul stimulării investiţiilor, Ungaria s-a clasat în primele zece locuri din lume.Datorită investiţiilor efectuate în 2018, în afară de Germania, Ungaria este singura ţară din Europa în care cele trei mărci de automobile germane au înfiinţat câte o unitate proprie de fabricaţie, în această situaţie fiind la nivel mondial doar China.Pe lângă acestea, companiile Jaguar, Nissan şi Ford au deschis în Ungaria câte un centru de servicii, a mai precizat Péter Szijjártó, care a adăugat că datorită politicii de deschidere spre Orient a Guvernului de la Budapesta, anul trecut au fost realizate în Ungaria 17 investiţii din Coreea de Sud, India, Japonia şi China.De asemenea, începând cu anul 2014 exportul Ungariei a crescut în fiecare an. Potrivit datelor înregistrate în primele zece luni ale anului 2018, exporturile Ungariei probabil vor depăşi din nou valoarea de 100 de miliarde de euro, în condiţiile în care la sfârşitul lunii octombrie exportul a crescut cu 7,6%, a conchis ministrul de externe al Ungariei, potrivit Rador.