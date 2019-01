Armata americană îşi cere scuze pentru o glumă de "prost gust" de Anul Nou

Foto: Wikimedia Commons - The U.S. Army

Într-un mesaj postat pe Twitter, şters acum dar preluat de presa americană, Stratcom, care face parte din Pentagon, a publicat o înregistrare video în care un avion lansează două bombe, însoţită de un mesaj. "Tradiţia din #TimesSquare pentru Anul Nou de a lansa marele glob... în caz de nevoie suntem gata să lansăm ceva mult, mult mai mare", se menţionează în postare.Comandamentul strategic american, al cărui slogan este "Pacea este meseria noastră", a postat apoi un nou mesaj pentru a-şi cere scuze. "Precedentul nostru tweet pentru noul an este de prost gust şi nu reflectă valorile noastre. Ne cerem scuze. Noi ne consacrăm securităţii Americii şi a aliaţilor săi", a precizat Stratcom.Citat de NBC News, un purtător de cuvânt al comandamentului american al forţelor strategice, care controlează în special arsenalul nuclear al SUA, a precizat că bombele prezentate în imaginile din înregistrarea postată pe Twitter nu erau nucleare.În cartierul Times Square din New York este celebrată, din 1907, trecerea în noul an, simbolizat de o sferă gigantică care alunecă lent pe o tijă de 43 de metri.