Veneția va introduce în noul an o taxă de intrare în oraș

În prezent, vizitatorii plătesc 1.50 euro pentru fiecare seară petrecută într-un hotel sau într-un apartament închiriat în oraș. Noua măsură autorizează înlocuirea acestui cost suplimentar cu o taxă standard de intrare, care va trebui plătită inclusiv de cei care se află în oraș vreme de câteva ore.

Autoritățile estimează că introducerea noii taxe le va aduce în jur de 50 de milioane de euro pe an, cu mult mai mult comparativ cu cele 30 de milioane de euro pe care le obține Veneția din taxarea nopților de cazare.

În 2017, peste 10 milioane de turiști au petrecut cel puțin o noapte la un hotel. Dacă vizitatorii de o zi sunt puși la socoteală, atunci numărul vizitatorilor poate ajunge la 27 de milioane.

Visitors to #Venice will have to pay a fee of between €2.5 and 10 that will replace the tourist tax. https://t.co/J9gzfEwyP6 via @repubblica