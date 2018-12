Încă un copil din Guatemala care intrase ilegal în SUA a murit după ce a fost luat în custodie de poliția de frontieră

Băiatul și tatăl său au fost luați în custodie în 24 decembrie. Un agent al poliției de frontieră a observat că copilul pare bolnav și cei doi au fost transferați la Gerald Champion Regional Medical Center din Alamogordo, New Mexico. Aici, băiatul a fost diagnosticat cu o răceală banală și febră.În cursul serii, copilul a început să vomite și a fost retrimis la spital, unde a murit. Cauza morții nu este cunoscută deocamdată.La jumătatea lunii decembrie, 0 fetiță de 7 ani din Guatemala a murit la câteva ore după ce a fost luată în custodie de poliția americană la granița cu Mexicul, în statul New Mexico.Fetița, care traversase ilegal granița în compania tatălui său și a circa altor zece persoane a murit din cauza "deshidratării și a stării de șoc"potrivit serviciilor vamale și de protecție a granițelor din SUA.Donald Trump a făcut din lupta dură împotriva imigrației clandestine unul dintre stindardele președinției sale.Miliardarul republican a promis să ridice un zid la granița cu Mexicul, unde a trimis recent o mie de soldați americani pentru a stopa "caravanele" cu migranți proveniți din American centrală.Peste 2.300 de minori au fost separați de familiile lor în perioada 5 mai și 9 iunie în numele "toleranței zero" privind imigrația ilegală aplicată de administrația Trump.Indignarea stârnită de această măsură a fost atât de mare încât președintele a fost nevoit să facă un pas înapoi, interzicând prin decret separarea sistematică a familiilor.