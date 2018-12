Jim Mattis, ultimul dintre generalii lui Donald Trump, părăsește corabia, după anunțul, salutat de Putin, al retragerii trupelor americane din Siria

Putin: Donald are dreptate





Supranumit "călugărul soldat" din cauza culturii sale istorico-militară enciclopedice, dar și "câinele turbat" pentru ardoarea pe front, Jim Mattis a luptat în Irak și în Afganistan.Demisia lui Jim Mattis, figură respectată pe scena internațională și care încarna o formă de stabilitate în cadrul acestei administrații marcate de cutremure, reprezintă un revers pentru furtunosul președinte american, care pare din ce în ce mai izolat.Într-o scrisoare adresată lui Trump, fostul general de Marină de 68 de ani, care avea relații dificile cu președintele, a insistat asupra necesității ca Statele Unite să îşi "trateze aliații cu respect".În acest fel, el a marcat implicit dezacordul cu un președinte care a atacat în cursul ultimelor luni liderii principalelor puteri occidentale."Forța națiunii noastre este indisolubil legată de forța sistemului unic și complet de alianțe și de parteneriate", a scris șeful Pentagonului, reamintind președintelui că "cele 29 de democrații din NATO și-au demonstrat soliditatea angajamentului lor luptând alături de noi după atacurile din 11 Septembrie împotriva Americii"."Cred că retragerea mea este un lucru bun", a adăugat el, în această scrisoare cu efectul unei lovituri de trăznet la Washington.În scrisoare, ministrul demisionar nu evocă direct dosarul sirian, dar a citat coaliția internațională împotriva jihadiștilor din gruparea Stat Islamic ca un exemplu de necesitate a alianțelor.Dar este evident că plecarea sa va fi interpretată drept un dezacord clar cu Trump, care a anunțat miercuri plecarea cât mai rapid posibil a celor circa 2.000 de soldați americani staționați în Siria.Cu atât mai mult cu cât administrația Trump pregătește și o retragere "importantă" a trupelor staționate în Afganistan, după cum a indicat joi seara, sub acoperirea anonimatului, un oficial american. Or, Jim Mattis a pledat și a obținut anul trecut o majorare a trupelor.Wall Street Journal și New York Times evocă plecarea a jumătate dintre cei 14.000 de militari americani angajați pe teritoriul afgan în acest conflict vechi de 17 ani și lansat după atentatele din 11 Septembrie 2001.La unison, congresmeni din ambele tabere și-au exprimat decepția și chiar îngrijorarea."Este o zi tristă pentru țara noastră", a spus Nancy Pelosi, lidera democraților din Camera Reprezentanților. În ecou, Chuck Schumer, șeful minorității democrate din Senat a deplâns plecarea unuia dintre "rarele simboluri de forță și stabilitate" din echipa aflată la putere.Într-un comunicat, republicanul Marco Rubio a apreciat că SUA se angajează spre "o serie de grave erori politice" care ar putea afecta durabil alianțele.Un alt republican influent, Mitch McConnell, a reacționat dur: SUA trebuie "să păstreze o înțelegere clară, cine sunt prietenii noștri și cine sunt dușmanii noștri, să să recunoască că națiuni precum Rusia figurează în rândul celor din urmă".Pe Twitter, Donald Trump nu a vorbit de demisie, indicând simplu că Jim Mattis va părăsi funcția la sfârșitul lui februarie și că va numi un succesor rapid.Afirmând că SUA nu au vocația de a fi "jandarmul Orientului Mijlociu", Donald Trump a apărat ferm decizia de retragere din Siria, luată împotriva avizului a mai multor membri ai administrației sale.Dacă întrebările rămân deschise în privința viitorului loviturilor aeriene americane împotriva SI, a politicii față de Iran sau a unei decizii care lasă câmp liber Rusiei, președintele republican se poate lăuda că a respectat o veche promisiune."E timpul ca și alții să se bată, în sfârșit", a scris el pe Twitter, apreciind că America nu a obținut "NIMIC" altceva decât pierderi de vieți prețioase și pierderi de mii de miliarde de dolari, invitând "Rusia, Iranul, Siria și mulți alții" să preia lupta împotriva SI.Omologul său rus Vladimir Putin a salutat o decizie "justă". "Donald are dreptate", "am dat lovituri serioase SI în Siria", a adăugat Putin.Franța, Marea Britanie și Germania, aliați ai SUA în lupta îmopotriva SI și ținte regulate ale atacurilor jihadiștilor, nu și-au ascuns îngrijorarea după anunțul retragerii americane.