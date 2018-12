Criza politică din Nicaragua se adâncește/ Universitățile sub asediu

Biologul molecular Jorge Huete-Pérez, profesor la Universitatea Americană Centrală (UCA) din Managua, este unul dintre multele cadre didactice din Nicaragua a căror muncă a fost trecută în plan secund de criza politică tot mai accentuată.

Un critic vechi al președintelui Nicaraguan Daniel Ortega, Huete-Pérez a devenit o figură proeminentă a mișcărilor de protest în aprilie, când demonstrațiile împotriva unei propuneri de reducere a măsurilor de securitate socială s-au transformat în proteste împotriva puterii discreționare a președintelui Ortega. Criticii guvernului susțin că disidența politică a început să fie reprimată tot mai brutal.

Jorge Huete-Perez a simțit că are responsabilitatea de a-și sprijini studenții și s-a alăturat protestelor lor de mai multe ori.





Dar, pe 14 octombrie, la aproximativ 2 săptămâni după ce guvernul a scos în afară legii demonstrațiile politice, Huete-Pérez a trăit o experiență care i-a dat de gândit.

"Am fost pe cale să deschid ușa [mașinii] să ias și să mă alătur unui alt protest”, își amintește el, când poliția a început să bată și să-i aresteze pe demonstranți.

"Am simțit literalmente că am alergat pentru viața mea", spune el. "Nu am fost așa de speriat niciodată".





Mulți alții au decis să rămână acasă în fața unei represiuni intensificate a lui Ortega, liderul mișcării Sandinista care a răsturnat un dictator în 1979.

Ortega a devenit din ce în ce mai autocratic de la începutul celui de-al doilea mandat de președinte, în 2007. Mai mult de 300 protestatarii au fost uciși și cel puțin tot atâția au fost arestați, potrivit Amnesty International. Unii dintre aceștia au fost acuzați de terorism.

Zeci de mii de persoane au plecat în exil. Doar săptămâna trecută, poliția a percheziționat birourile unui ziar independent și a mai multor organizații neguvernamentale, inclusiv birourile unei organizații pentru apărarea drepturilor omului.

Reprimarea a lovit în mod deosebit ăn universitățile din Nicaragua, în care exploziile, arestările și atacurile asupra elevilor au dus educația superioară și cercetarea la stagnare.

"Totul a început cu studenții, așa că universitățile au fost ținta represiunii", spune Huete-Pérez, care a vorbit la o reuniune a UCA despre criza politică din Nicaragua. ,,Comisia inter-americană pentru drepturile omului consideră acum că studenții sunt unul dintre cele mai periculoase grupuri din țară.”

"Sistemul universitar este ținut ostatic", spune María Luisa Acosta, avocată pentru drepturile omului și președinte al Academiei Nicaraguanale de Științe (ACN) din Managua, care a organizat întâlnirea UCA de săptămâna trecută. (Acosta a plecat în exil în iunie după ce a fost amenințată de forțe paramilitare).