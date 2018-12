Financial Times și-a anunțat alegerea pentru Omul Anului: George Soros

”Influența pe care o are vine cu un cost dureros de mare pentru bărbatul de 88 de ani care este considerat părintele sectorului fondurilor de investiții și, în același timp, unul dintre cei mai cunoscuți filantropi ai lumii.””De la țara sa natală, Ungaria, până la America ce l-a adoptat, forțele naționalismului și populismului lovesc în ordinea liberală democrată pe care el a sprijinit-o neobosit. Cel considerat la un moment dat drept singura persoană fizică ce are o politică externă trebuie să se confrunte cu ascensiunea regimurilor autoritare din toată lumea și cu o malignă campanie menită să-l delegitimeze.Alegerea Financial Times pentru Omul Anului reflectă, de obicei, realizările acestuia. În cazul domnului Soros, anul acesta, alegerea este și despre valorile pe care le reprezintă”, explică FT.