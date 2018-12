Migranţi copii aşteaptă la graniţa dintre Mexic şi Statele Unite cu numere marcate pe braţe. Imaginile, care reamintesc odioasele practici naziste din epoca întunecată a lagărelor de exterminare, au fost filmate de MSNBC şi au devenit virale pe web, fiind difuzate în acest moment de presa internaţională, începând cu israelianul Haaretz.



Children, with numbers on their arms & their lives on the line wait to cross into the US from Juarez, Mexico. More tonight with @Lawrence on @TheLastWord #MSNBC pic.twitter.com/J4k7NWwNzP