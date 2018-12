Video Proteste în Ungaria: "Tot ce vreau pentru Crăciun este democrație"

Mii de maghiari s-au întâlnit duminică pe străzile Budapestei în cel de-al patrulea și cel mai mare protest din această săptămână împotriva a ceea ce ei consideră drept guvernarea din ce în ce mai autoritară a lui Viktor Orban, relatează Reuters.





Sfidând temperaturile sub zero, aprinzând torțe și fluturând steaguri ungare și europene, aproximativ 10.000 de demonstranți au mers de la "Piața Eroilor" către parlament și apoi către sediul televiziunii de stat într-un marș numit " Crăciun fericit domnule prim ministru".



Marșul a fost organizat de partidele de opoziție, studenți și sindicate pentru a solicită o presă liberă, retragerea unei legi a muncii care crește numărul de ore suplimentare și o justiție independentă.



" Tot ce vreau pentru Crăciun este democrație", scria pe un banner.



Sute de polițiști în echipament de luptă au monitorizat ceea ce a fost una dintre cele mai mari demonstrații împotriva lui Orban, de la venirea sa la putere în 2010, când a început să-și folosească majoritatea parlamentară pentru a exercita presiuni asupra instanțelor, a mass-mediei și a grupurilor neguvernamentale.



Primul ministru se pretinde salvator al culturii creștine a Ungariei împotriva migrației musulmane în Europa și a câștigat un al treilea mandat la începutul acestui an .



Sâmbătă, partidul de guvernământ al lui Orban, Fidesz, a declarat că în spatele "revoltelor stradale" se află "infractori" și l-a acuzat pe miliardarul american George Soros , născut în Ungaria, de susținere a protestelor.



Soros este un critic puternic al lui Orban, dar neagă acuzațiile împotriva lui că fiind o minciună menită să creeze un fals inamic extern.



Duminică seară , câțiva deputați din opoziție au obținut acces la clădirea televiziunii de stat din Budapesta , încercând să citească o petiție, însă personalul de securitate le-a spus că este imposibil.



"Televiziunea minte!" au strigat protestatarii, referitor la canalul de stat privit că o " trompetă " a guvernului.



"Mizeria Fidesz!" au adăugat ei.



"Nemulțumirea este în creștere", a spus Andi, 26 de ani, studentă la sociologie care nu a vrut să- și dea numele complet.



"Ei au adoptat două legi săptămâna această , care ... nu vor servi intereselor poporului maghiar", a adăugat ea , referindu- se la criticata lege a muncii, considerată de protestatari o "lege a sclaviei" și la cea referitoare la noi instanțe pentru chestiuni sensibile cum ar fi alegerile, protestele și corupția.



În ciuda conflictelor frecvente cu Uniunea Europeană asupra politicilor sale , Orban a modificat sistemul electoral în favoarea Fidesz și a pus loialiștii în fruntea instituțiilor, în timp ce aliații politici s-au îmbogățit.



Însă rareori a înfuriat grupuri mari de alegători, iar opoziția este slabă și fragmentată.



Poliția a folosit gaze lacrimogene asupra protestatarilor la începutul săptămânii, dar demonstrațiile de duminică au fost pașnice, până când au apărut câteva încăierări pe seară la sediul televiziunii de stat.