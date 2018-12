Ministru britanic: Nu va mai exista un alt referendum privind Brexitul

Întrebat la Sky News dacă guvernul de la Londra pregătește un astfel de vot, el a răspuns: ”Nu, un al doilea referendum ar crea diviziuni. Poporul a votat, am avut un referendum iar acum trebuie să continuăm să-l implementăm.”.El a adăugat că acordul obținut de premierul Theresa May privind plecarea din Uniunea Europeană este o înțelegere ”echilibrată” pe care parlamentarii ar trebui să o sprijine. Parlamentul britanic se va pronunța în ianuarie asupra acordului privind Brexitul convenit de Theresa May cu Uniunea Europeană, după amânarea votului care era prevăzut în această săptămână, a anunțat joi guvernul