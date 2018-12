Cum a fost descoperit, de fapt, Titanicul? Detaliile unei misiuni militare strict secrete a armatei SUA

Robert Ballard, cel care a găsit Titanicul, a dezvăluit acum, odată ce informațiile despre evenimentele de atunci au fost declasificate, că expediția a fost parte a unei misiuni secrete a armatei americane pentru recuperarea a două submarine nucleare pierdute.”Ei nu au vrut să se știe acest lucru, așa că a trebuit să avem o poveste de acoperire”, a declarat Ballard. Adevărata poveste despre ce s-a întâmplat atunci este acum prezentată acum într-o expoziție de la Muzeul National Geographic din Washington.Ballard era comandant în Marina americană și cercetător la Woods Hole Oceanographic Institution. Marina i-a oferit finanțare și posibilitate de a căuta Titanicul, dar doar dacă mai întâi cercetează care este situația USS Thresher și USS Scorpion, două submarine nucleare americane care s-au scufundat în anii '60.”Știam unde erau submarinele. Ceea ce voiau ei de la mine era să mă duc acolo fără să fiu urmărit de ruși, pentru că eram interesați de armele nucleare de pe Scorpion și de ce efect aveau reactoarele nucleare asupra mediului”, a povestit Ballard.Căutarea Titanicului a fost o minunată poveste de acoperire, presa ”n-a avut nicio idee despre ce făceam”, a adăugat el.Când echipa sa a încheiat studierea celor două submarine, din expediție mai rămăseseră doar 12 zile pentru a găsi Titanicul. Celebra navă ce s-a scufundat în primul ei voiaj a fost făsită pe fundul Atlanticului de Nord la o adâncime de peste 3.600 de metri.”Când am găsit Titanicul, bineînțeles că am fost foarte bucuroși, fusese o treabă grea. Am reușit să încriem golul victoriei chiar când se fluiera sfârșitul partidei”, a spus Ballard.