Premierul Theresa May, care se confruntă cu un vot de încredere, după ce 48 de parlamentari conservatori și-au exprimat nemulțumirea față de acordul Brexit, pare să fie susținută în mod public de aproximativ 200 de parlamentari conservatori. De asemenea, aceasta a anunțat, înaintea votului, în fața deputaților partidului său conservator că plănuiește să plece înainte de viitoarele alegeri legislative, a spus parlamentarul Alec Shelbrooke.



Aproximativ 200 de parlamentari conservatori din totalul de 315 și-au anunțat public sprijinul pentru premierul Theresa May, în timp ce votul de încredere a început, potrivit Reuters. Asta în contextul în care majoritatea necesară pentru menținerea în funcție este de 158 de voturi din totalul de 315 parlamentari conservatori.



Astfel, unii dintre parlamentarii care o sprijină public pe May, au spus în privat că vor vota împotriva ei.



Înainte de începerea votului, May a declarat că se va retrage din funcții înainte de alegerile legislative din 2022.





”A spus că nu intenționează să conducă (campania) pentru alegerile din 2022”, a spus parlamentarul în fața reporterilor.