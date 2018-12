Video Andy Serkis și parodia nebună despre relația dificilă dintre Theresa May și Brexit

Actorul britanic Andy Serkis, cel care a dat viață memorabilului personaj Gollum din trilogia Stăpânul Inelelor, a făcut public un filmuleț în care interpretează o versiune a lui Gollum. Filmulețul parodiază relația Theresei May cu acordul pentru Brexit, relatează

.

Filmulețul, intitulat ,,LEAKED: Footage From Inside No. 10 Downing Street!”, în înfățușează pe Serkis în rolul Theresei May, care experimentează o scindare a personalității în timp ce cântărește avantajele și dezavantajele ieșirii din Uniunea Europeană.

Versiunea Gollum a Theresei May spune: ,,Avem iar control, bani, granițe, legi... pașapoarte albastre!”

Contrapartea emoțională a prim-ministrului britanic răspunde: ,,Nu, rănește poporul... îi face săraci.”

Videoclipul are deja peste un milion de vizualizări pe Youtube și se răspândește rapid pe rețelele sociale.