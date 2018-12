Indexul percepțiilor eronate: De la subestimarea ratei reale de vaccinare, la convingerea că ceilalți fac sex mai des decât se întâmplă în realitate

Criminalitatea – cât de aglomerate sunt închisorile?

Respondenții din majoritatea țărilor investigate au percepția greșită că închisorile sunt mai aglomerate decât sunt de fapt, se spune într-un comunicat Ipsos. În medie, oamenii cred că închisorile sunt cu 30% peste capacitatea maximă (130%), în timp ce în realitate sunt în medie cu doar 9% peste capacitatea maximă (109%). Totuși, locuitorii țărilor cu cele mai aglomerate închisori tind să indice oricum cele mai ridicate rate de aglomerare, ceea ce dovedeşte o percepţie apropiată de realitate.

În România, gradul de aglomerare este de 123%, în timp ce respondenții au estimat un grad de aglomerare de 141%.

Hărțuirea sexuală – un subiect minor în România

Indiferent de țară, bărbații estimează niveluri mai scăzute de hărțuire sexuală decât femeile. În medie, bărbații estimează că 36% dintre femei au fost hărțuite sexual, în timp ce femeile estimează rata hărțuirii sexuale la 44%. De menționat că ambele estimări sunt sub nivelul real de 60%.

România are cea mai mică rată de hărțuire sexuală raportată între ţările investigate (32%), iar estimarea medie este de 30%. Cea mai mare diferență dintre percepție și realitate este în Danemarca, unde estimarea medie este de 36%, în timp ce rata de hărțuire sexuală raportată este de 80%.

Sexualitate – credem că ceilalţi fac sex mai des decât noi

Din nouăsprezece țări în care a fost inclusă, majoritatea răspund greșit la întrebarea despre cât de des fac sex tinerii cu vârste între 18-29 de ani. În medie, credem că femeile fac sex de 20 de ori pe lună, iar bărbații de 22 de ori pe lună. În realitate, femeile răspund că fac sex de 5 ori pe lună, iar bărbații de 6 ori. Desigur, fiind vorba de o întrebare sensibilă, vom fi înțelegători cu posibilitatea ca cel puțin unul dintre sexe să nu dezvăluie numărul real, spune Ipsos în comunicatul citat.

Vaccinarea copiilor - subestimată

Toate țările din studiu subestimează nivelul ratei vaccinării la copii. În medie, oamenii cred că doar 73% din copiii cu vârsta de sub un an sunt vaccinați, în timp ce rata reală a vaccinării este de 94%, conform Organizației Mondiale a Sănătății.

Românii cred că doar 60% din copiii cu vârsta de sub un an au fost vaccinați, în timp ce cifrele oficiale arată că în realitate 82% dintre copiii sub 12 luni au fost vaccinați (o diferență de 22% între percepții și realitate). Totuși, dintre țările investigate în studiul Ipsos, România are una din cele mai slabe rate de vaccinare (82%), sub alte țări în curs de dezvoltare precum Ungaria (99%), Turcia (96%) sau Serbia (95%).

Demografie – mai puțini pensionari decât ne aşteptăm

La întrebarea referitoare la numărul previzionat de pensionari, toate țările supraestimează cu mult ce proporție a populației va avea vârsta de peste 65 de ani în 2050. Locuitorii tuturor țărilor investigate consideră că mai bine de jumătate din populația din 2050 va fi formată din persoane cu vârsta de peste 65 de ani, inclusiv cei din România, în timp ce previziunile oficiale situează numărul acestora la 28%.