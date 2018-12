Izvestia: NATO trebuie să se gândească bine: Moscova nu intenționează să numească un ambasador pe lângă Alianța Nord-Atlantică

Sediul NATO - The Trans-Atlantic Room

Moscova nu vede că ar fi necesar să-și retrimită reprezentantul permanent pe lângă NATO, deoarece aproape toate liniile de interacțiune cu Alianța Nord-Atlantică sunt în prezent înghețate, au declarat două surse diplomatice pentru Izvestia, citată de Rador. Au confirmat această poziție și reprezentanți ai Consiliului Federației și ai Dumei de Stat din Rusia.

Chiar și oameni din Alianța Nord-Atlantică au remarcat că sunt interesați de un dialog cu Federația Rusă, însă nivelul reprezentării ruse depinde de Moscova.

În ianuarie 2018, președintele Vladimir Putin l-a demis pe Alexandr Grușko, reprezentantul permanent al Rusiei la NATO, și l-a numit viceministru al Afacerilor Externe. Acum, misiunea diplomatică rusă din cadrul Alianței este condusă de ambasadorul adjunct Iurii Gorlaci.

Surse din cercurile diplomatice rusești au explicat, pentru ziarul „Izvestia”, că nu este planificat să se numească un nou reprezentant în acest moment, deoarece aproape toate liniile de interacțiune dintre blocul militar și Federația Rusă, inclusiv dialogul dintre armate, au fost închise la inițiativa NATO. De aceea nu este adecvată ridicarea statutului prezenței pe lângă Alianța Nord-Atlantică.

"Noi am avut o foarte bună cooperare în sferele politice și militare. Au fost discutate diverse aspecte ale securității. Reprezentanții militari s-au întâlnit în mod regulat, au înființat grupuri de lucru și au făcut schimb de informații. Desigur, noi avem nevoie de această cooperare și vrem s-o refacem, dar nu noi am provocat această situație", a remarcat un interlocutor.

Potrivit unei alte surse informate, în condițiile actuale, întoarcerea reprezentantului permanent nu schimbă situația.

"Noi am cooperat excelent în domeniul securității. Astfel, până în anul 2014, am lucrat la proiectul STANDEX. Acest sistem este capabil să detecteze de la distanță explozivii. Am lucrat la reducerea riscurilor, în special cu ajutorul transponderelor (dispozitive transceiver, care primesc un semnal și trimit propriul semnal ca răspuns - Izvestia). Dar acum canalele de comunicare militară sunt complet rupte. Avem nevoie de acest canal de comunicare", a spus el.

Dialogul cu Moscova este important pentru rezolvarea celor mai acute probleme și neînțelegeri, a declarat, pentru „Izvestia”, serviciul de presă al NATO. Cu toate acestea, Alianța Nord-Atlantică intenționează să continue să practice o abordare duală în ceea ce privește Rusia: descurajarea și apărarea, în combinație cu dialogul politic.

"Rămânem deschiși pentru un dialog constructiv și semnificativ, bazat pe principiile reciprocității. Nivelul de reprezentare la NATO depinde de Rusia", a subliniat serviciul de presă al Alianței Nord-Atlantice.

Numirea unui nou reprezentant permanent la NATO depinde de decizia președintelui Rusiei, a explicat, pentru „Izvestia”, Franț Klințevici, membru al Comitetului pentru Apărare și Securitate din cadrul Consiliului Federației. El a precizat că relațiile cu blocul militaro-politic sunt acum construite în așa fel, încât nu este nevoie de numirea unui nou reprezentant permanent pe lângă Alianța Nord-Atlantică.

"Dialogul cu Rusia dintr-o poziție de forță este contraproductivă și nimeni nu ne va impune nicio condiție", a spus senatorul. NATO trebuie să înțeleagă că nu poate negocia cu țara noastră decât prin bună înțelegere. În plus, nu a pornit din partea noastră nicio inițiativă de întrerupere a relațiilor.

Alexei Cepa, vicepreședintele Comisiei pentru afaceri internaționale din Duma de Stat, într-un interviu acordat ziarului „Izvestia”, a menționat că "mai întâi, NATO trebuie să facă primul pas către stabilirea unei cooperări egale și reciproc avantajoase cu Rusia" și numai după aceea putem vorbi despre ridicarea statutului de reprezentare. " Pentru moment, acest lucru este inadecvat, deoarece, mai întâi, trebuie să creăm condițiile necesare", a spus deputatul.

Punctul de cotitură în relațiile dintre Moscova și NATO a fost începutul conflictului ucrainean. În aprilie 2014, Alianța a suspendat întreaga cooperare practic cu Federația Rusă. Lucrările Consiliului Rusia-NATO au fost, de asemenea, înghețate.