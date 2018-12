​Brexit: Ce se întâmplă dacă Parlamentul britanic respinge acordul de divorț? Un nou referendum, printre scenariile posibile

Votul asupra acordului pentru Brexit din Parlamentul britanic pare departe de a fi asigurat, în ciuda eforturilor premierului Theresa May de a convinge deputații, inclusiv cei din tabăra sa conservatoare, să susțină textul, scrie AFP.





În cazul respingerii acordului, guvernul va avea la dispoziție 21 de zile pentru a anunța ce soluție adoptă. Iată mai jos scenariile posibile dacă parlamentarii britanici resping acordul negociat cu UERespingerea textului de către Camera Comunelor ar putea antrena un Brexit fără acord în 29 martie.Relațiile economice dintre Regat și UE vor fi atunci guvernate de regulile Organizației Mondiale a Comerțului și o multitudine de controale vamale și de reglementări vor trebui instaurate de urgență.Este scenariul cel mai de temut, atât de Bruxelles, cât și de Londra și de mediul economic, care a presat negociatorii să ajungă la o soluție încă de la începutul procesului de divorț. Acest scenariu ar antrena o nouă cădere a lirei și ar arunca companiile în incertitudine.Londra a avertizat că acest scenariu este susceptibil să genereze penurii de medicamente, să conducă la ambuteiaje monstru la porțile de intrare în țară sau să blocheze avioanele la sol. Aceste perspective sunt însă respinse de o serie de deputați ai majorității care cred că "absența unui acord e mai bună decât un acord prost".În fața temerilor inspirate de o retragere fără acord, guvernul ar putea încerca să convoace un al doilea vot în Parlament. Acest lucru ar implica numeroase negocieri între guvern și deputați pentru a obține în cele din urmă aprobarea lor.Theresa May ar putea cere Bruxellesului să reconsidere o serie de dispoziții din acest acord. Acest lucru este cerut de micul partid nord-irlandez DUP, aliat cu guvernul și al cărui vot este indispensabil pentru asigurarea unei majorități absolute în Parlament.Dacă cele 27 de țări din UE acceptă să reia discuțiile, data Brexitului ar putea fi amânată."Theresa May va veni la summitul european din 13 și 14 decembrie pentru a cere o nouă renegociere, iar cei 27 îi vor spune nu", avertizează însă o sursă europeană, sub acoperirea anonimatului.Alte scenarii de acord, precum cel al Norvegiei, care dispune de un acces la piața unică fără să fie membră a UE, sunt evocate ca fiind susceptibile să obțină majoritatea voturilor deputaților.Respingerea acordului ar fragiliza-o și mai puternic pe Theresa May. Ea s-ar putea confrunta cu un vot de neîncredere în cadrul propriului partid pentru înlocuirea sa și reluarea negocierilor sau, din contră, pentru un Brexit fără acord. Premierul ar putea alege să demisioneze dacă respingerea acordului pe care îl susține se va realiza cu o majoritate zdrobitoare.O moțiune de cenzură împotriva guvernului ar putea fi și ea depusă, având în vedere fragilitatea majorității de circa zece voturi pe care se bazează Theresa May. Acest lucru presupune formarea unui nou guvern în două săptămâni sau alegeri anticipate, ceea ce își doresc Laburiștii, principalul partid de opoziție.Theresa May ar putea ea însăși să convoace noi alegeri, cu condiția să obțină sprijinul a două treimi din Parlament. O perspectivă puțin probabilă, dar care a fost deja agitată de guvern pentru a favoriza ralierea deputaților în favoarea unui acord de retragere.Premierul a respins întotdeauna cu fermitate un astfel de scenariu, dar ideea a câștigat teren în ultima perioadă avânt în vedere rezistența pe care o întâmpină planul său de divorț.Laburiștii au avertizat deja că, dacă nu se iau în calcul anticipatele, ar putea să se poziționeze în favoarea organizării unui al doilea referendum, o ipoteză care ar putea să beneficieze de sprijinul unei majorități eteroclite din Camera Deputaților.Un al doilea vot ar amâna cu siguranță data divorțului. Dar, chiar dacă o astfel de consultare populară va avea loc, nimic nu spune că va anula Brexitul, votat de 52% dintre britanici în 2016.