Ce trebuie reținut din ultimele revelații ale anchetei privind ingerința rusească în alegerile din SUA (AFP)

Donald Trump a respins acuzațiile de înțelegeri secrete cu Moscova, dar a evitat să comenteze subiectul legat de sumele plătite celor două presupuse amante ale sale."După doi ani și milioane de pagini de documente (și un cost de peste 30.000.000 de dolari), nicio înțelegere!", a scris el pe Twitter, sâmbătă dimineața, cerând din nou stoparea acestei „vânătoare de vrăjitoare”.Acuzația de ingerință apare și mai puternică. Potrivit procurorului Mueller, echipa de campanie a lui Donald Trump a fost abordată încă din noiembrie 2015 de un cetățean rus care s-a prezentat drept "o persoană de încredere" a guvernului de la Moscova în vederea instaurării "unei ingerințe politice".Dar acuzația de înțelegere secretă rămâne încă de probat.Michael Cohen, fostul avocat personal al lui Donald Trump, este cel care a fost abordat de intermediarul rus. Notele procurorului arată că acesta "nu a dat urmare acestei propuneri".Robert Mueller este însărcinat cu anchetarea ingerințelor rusești în campania din 2016, pe care agențiile americane de informații spun că le-au stabilit cu certitudine.În acest cadru procurorul a inculpat 25 de cetățeni sau agenți ruși implicați în difuzarea de mesaje politice pe rețelele sociale pentru a influența campania sau în piratarea conturilor de e-mail ale unor apropiați ai lui Hillary Clinton.Este un alt element de noutate din această serie de documente judiciare. Donald Trump este pentru prima oară luat în vizor direct de procurori pentru o posibilă participare la acte ilegale.În colaborare cu procurorul Mueller, procurorii din New York l-au anchetat pe Michael Cohen și au descoperit o serie de delicte pe care acesta le-a recunoscut.Procurorii apreciază că avocatul și omul de afaceri a acționat sub conducerea miliardarului american pentru a cumpăra tăcerea a două femei, actrița porno Stormy Daniels și un fost manechin Playboy Karen McDougal, care afirmă că au avut o relație cu Trump.Ar fi vorba de evitarea posibilității izbucnirii unui scandal în plină campanie electorală, iar procurorii cred că e vorba de cheltuieli electorale nedeclarate și, deci, ilegale.În aceste două cazuri, "Cohen a acționat cu intenția de a influența alegerile prezidențiale din 2016", "și-a coordonat acțiunile cu unul sau mai mulți membri ai campaniei", spune procurorul din New York. Dar în special "a acționat în coordonare și sub conducerea" lui Donald Trump, a adăugat el.Efemer director de campanie al lui Donald Trump în vara lui 2016, Paul Manafort este în prezent în închisoare.Acesta este acuzat de "mai multe minciuni evidente" în ciuda acordului de cooperare cu echipa de anchetă, în special în ceea ce privește contactele cu administrația Trump sau cu unul dintre foștii săi asociați ruși. Rămâne un personaj central al anchetei, data sentinței fiind fixată pentru 5 martie.Michael Cohen, 52 de ani, colaborează acum cu echipa de anchetă, iar avocații săi au cerut clemență din partea justiției. Însă procurorul federal din New York, care îl suspectează de diverse fraude în marja anchetei privind ingerința rusească, recomandă o pedeapsă "ușor inferioară" unui interval de 51 - 63 de luni de închisoare. Sentința va fi pronunțată miercurea viitoare.Nicio dată limită nu a fost fixată de Robert Mueller pentru închiderea anchetei sale, care continuă să arunce o umbră amenințătoare asupra președinției lui Trump.În ceea ce privește dosarul de finanțare electorală ilegală, majoritatea juriștilor crede că președintele nu poate fi inculpat, în condițiile în care dispune de imunitate în perioada mandatului.Democrații, care vor fi majoritari în Camera reprezentanților din ianuarie, ar putea lansa o procedură de destituire, dar aceasta are puține șanse să devină realitate.Republicanii rămân majoritari în Senat.