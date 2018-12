FOTO ​VIDEO Șase persoane au murit, iar alte 100 au fost rănite într-un club din Italia, în timpul unui concert

Șase persoane au murit, iar alte peste 100 au fost rănite, 10 dintre ele grav, după ce mai multe persoane s-au îmbulzit la ieșire, după un eveniment care a creat panică într-un club din Italia, au anunțat oficialii, scrie BBC.

Incidentul a avut loc aproape de orașul Ancona, în Corinaldo, în club Lanterna Azzurra, unde era un concert al rapperului Sfera Ebbasta și în care se crede că erau 1.000 de persoane.

Conform primelor informații, neconfirmate de autorități, sute de persoane au încercat să părăsească incinta clubului după ce un individ a folosit spray cu piper în interior.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 1.00. Victimele au fost transportate la spitalele din Ancona și Senigallia.

Cele șase persoane decedate sunt cinci minori - trei fete și doi băieți - și un adult, respectiv o femeie care își însoțea fiica la concert.

”Dansam și a simțit un miros acru”, a povestit un băiat de 16 ani, care a fost rănit.

"Am fugit către una dintre ieșirile de urgență, dar era blocată", a spus acesta.





