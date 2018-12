Heather Nauert, o ascensiune fulgerătoare de la Fox News la ONU / Diplomat american: Va citi discursurile care i se vor pregăti

Dacă numele său circula pentru viitoarea înlocuire a purtătoarei de cuvânt a Casei Albe Blanche Sarah Sanders, apariția sa în rândul candidaților pentru acest post strategic al politicii externe americane a fost o surpriză de aceeași anvergură ca demisia lui Nikki Haley, ambasadoarea demisionară."Singura experiență a lui Nauert în acest domeniu este că a fost purtător de cuvânt al administrației", a comentat pe Twitter Anjali Dayal, specialist în ONU al universității Fordham din New York, atunci când numele său a început să circule. "Nu știm care va fi capacitatea sa de a țese legături cu responsabili ai Națiunilor Unite unde trebuie gestionate relații atât de complexe și importante între SUA și ONU", a adăugat ea.Dar Donald Trump nu a încetat să o elogieze. "Este excelentă", "ne susține de mult timp", spunea acesta la începutul lui noiembrie.Licențiată în jurnalism la Columbia University, eleganta blondă de 48 de ani a lucrat la ABC și în special la Fox News, înainte de a părăsi New York pentru capitala federală. Este căsătorită și are doi copii.Debutul său la departamentul de Stat, un minister tentacular de care depind 70.000 de diplomați, funcționar și personal contractual, a fost dificil. Sosită în aprilie 2017 și rapid considerată o protejată a Casei Albe, reușește cu greu să se impună în primul cerc al secretarului de stat din acea vreme, Rex Tillerson.Acesta din urmă fuge de media, rupând tradiția prin care corespondenții diplomatici îl acompaniază pe secretarul de stat peste tot în lume, și complică astfel sarcina unei purtătoare de cuvânt ținută departe și ea de călătorii și reuniuni esențiale.Cu atât mai mult cu cât această sarcină nu era deja ușoară: promovarea politicii externe a unui președinte care a declarat că vrea să pună America pe primul loc, rupând mai multe tratate multilaterale și atacând numeroși aliați ai Washingtonului.De la pupitrul sălii de presă, deși relaxată în fața camerelor, ea reușește cu greu să ofere răspunsuri pe fond la întrebările ziariștilor, la întâlnirile cu presa care au devenit mai rare decât înainte. "E dificil să faci această muncă în mod corect când nu ești la curent cu deciziile", arăta recent un diplomat american, în timp ce alții au criticat în privat proasta cunoaștere a femeii în dosarele sensibile.Demiterea lui Rex Tillerson în martie și înlocuirea sa recentă cu Mike Pompeo marchează o turnantă pentru Heather Nauert, despre care se spunea că e în pragul demisiei. Noul șef al diplomației americane se asociază mai mult cu ea, o ia în turnee și Nauert obține în câteva luni un titlu de subsecretar de stat interimar.În ciuda câtorva gafe, ca atunci când a citat Debarcarea din Normandia pentru a alunga naziștii din Franța, în al doilea Război Mondial, drept un exemplu al "relațiilor puternice" dintre Statele Unite și Germania, fosta jurnalistă începe să controleze modul de folosire a limbajului de lemn specific funcției.Va fi suficient acest lucru pentru a face față focului întrebărilor senatorilor democrați în cadrul viitoarei audieri pentru confirmarea ca ambasador? Și apoi, dacă depășește acest prag, va putea discuta pe picior de egalitate cu ambasadorii Chinei și Rusiei, în condițiile în care un climat de război rece pare să se fi așternut peste Consiliul de Securitate?Rămâne de văzut dacă Heather Nauert va obține funcția și dacă va participa, la fel ca Nikki Haley, la reuniunile cabinetului Trump. În ultimele săptămâni, Mike Pompeo și consilierul prezidențial pentru securitate națională John Bolton au părut că lucrează în culise pentru o personalitate cu autonomie limitată, pentru a păstra controlul."Va fi acolo pentru a citi discursurile care i se vor pregăti", spune un diplomat american.