VIDEO Franța: Continuă mișcarea de protest a liceenilor / Holul unui liceu, complet distrus de un incendiu

Nemulțumirile sindicatelor liceenilor (UNL, SGL, Fidl...) sunt legate de reformele la bac și la liceu, de platforma de acces la studii superioare Parcoursup și de crearea serviciului național universal.Până acum, apelurile la mobilizare nu au avut mare ecou, dar mișcarea a luat amploare luni, pe fondul mobilizării "vestelor galbene".În Seine-Saint-Denis, 21 licee și 3 colegii erau afectate, în diverse stadii, de perturbări. Incidente au avut loc și la Aubervilliers, în apropiere de liceul Jean-Pierre Timbaud, unde o mașină a fost incendiată în urmă cu o zi în cadrul unor confruntări cu forțele de ordine în care au fost implicați zeci de tineri.Circa o sută de liceeni s-au adunat la Saint-Ouen, unde o mașină a fost incendiată, în apropierea liceului Marcel Cachin. "Majoritatea acțiunilor liceenilor" s-au încheiat la sfârșitul dimineții, a precizat prefectura din Seine-Saint-Denis. 25 de persoane au fost reținute.Un incident mai grav a avut loc în aglomerația urbană Toulouse, unde holul unui liceu din Blagnac a fost în întregime distrus de un incendiu provocat marți dimineața.Incendii similare au fost provocate și în alte licee iar un "tânăr manifestant a fost rănit serios la față de flăcări", potrivit unui comunicat comun al prefectului departamentului, Etienne Guyot, și rectorul academiei din Toulouse, Anne Bisagni-Faure.La Blagnac, holul liceului Saint-Exupéry, care are o suprafață de peste o sută de metri pătrați, pe două nivele, a fost în întregime distrus de flăcări.Potrivit liceenilor, focul a pornit de la o pubelă care a fost incendiată intenționat. "Am ajuns, am văzut totul arzând, eram complet neputincioși, nu am putut interveni", a povestit un licean, Alexandre.La liceul din Arènes, ca și la alte licee, forțele de ordine au intervenit și au recurs la grenade lacrimogene.