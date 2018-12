Miniștrii de finanțe din zona euro spun că Italia trebuie să își reducă din datorii

Italia, care are deja cea mai mare datorie în Europa, de 133% din PIB, dorește să împrumute și să cheltuie mai mult pentru a respecta promisiunile electorale, încălcând regulile UE care spun că datoria trebuie să scadă în fiecare an până când aceasta ajunge sub 60%.





Comisia, care este gardianul normelor UE, a declarat luna trecută că Italia a încălcat normele UE și ar trebui să schimbe proiectul de buget sau să facă față unei proceduri disciplinare care ar putea ajunge la amenzi.





,,Susținem evaluarea Comisiei și recomandăm Italiei să ia măsurile necesare pentru a se conforma PSC. De asemenea, susținem dialogul permanent între Comisie și autoritățile italiene ", au declarat miniștrii într-o declarație comună.