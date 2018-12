CNN: Mesajele de WhatsApp ale lui Jamal Khashoggi ar putea oferi noi indicii despre uciderea sa

În scrierile sale publice, criticile lui Jamal Khashoggi la adresa Arabiei Saudite și a prințului Mohammed bin Salman erau cumpănite. În privat însă editorialistul de la Washington Post nu se mai abținea.



În mai mult de 400 de mesaje WhatsApp, trimise unui alt exilat saudit cu un an înainte să fie ucis la consulatul saudit de la Istanbul, Khashoggi îl descrie pe bin Salman - adesea denumit MBS - ca "fiară", un "pac-man" care ar devora totul în calea lui, chiar și pe susținătorii săi.



CNN a primit acces exclusiv la corespondența dintre Khashoggi și activistul Omar Abdulaziz din Montreal. Mesajele, care includ înregistrări audio, fotografii și videoclipuri, pictează o imagine a unui om profund tulburat de ceea ce el consideră drept iritabilitatea tânărului prinț al regatului Saudit.



"Cu cât mai multe victime mănâncă, cu atât mai multe își dorește", spune Khashoggi într-un mesaj trimis în mai, după ce un grup de activiști saudiți fusese arestat. "Nu voi fi surprins dacă opresiunea va ajunge chiar și la cei care îl aplaudă".

Schimburile de mesaje dezvăluie o evoluție de la discuție la acțiune - cei doi au început să planifice o mișcare de tineret online care să tragă la răspundere statul saudit. "Jamal credea că MBS este problema și el a spus că acest copil ar trebui oprit", a spus Abdulaziz într-un interviu acordat CNN.

Dar, în august, când a crezut că conversațiile lor ar fi putut fi interceptate de către autoritățile saudite, Khashoggi a avut un presentiment. "Dumnezeu să ne ajute", a scris el. Două luni mai târziu era ucis.

Abdulaziz a intentat duminică un proces împotriva unei companii israeliene care a inventat software-ul despre care crede că a fost folosit pentru a-i decripta telefonul. "Atacarea telefonului meu a jucat un rol major în ceea ce s-a întâmplat cu Jamal, îmi pare foarte rău să o spun", a declarat Abdelaziz pentru CNN. "Sentimentul de vină mă ucide."

În schimburi aproape zilnice între octombrie 2017 și august 2018, Khashoggi și Abdulaziz au conceput planuri de formare a unei armate electronice pentru a interacționa cu tinerii saudiți și pentru a demonta propaganda de stat de pe social media, profitând de profilul lui Khashoggi și de cei 340.000 de urmăritori ai lui Abdulaziz de pe Twitter.



Ofensiva digitală, denumită "albinele cibernetice", a apărut ca idee din discuțiile anterioare despre crearea unui portal pentru documentarea abuzurilor în domeniul drepturilor omului în țara lor, precum și o inițiativă de a produce filme scurte pentru distribuția pe mobil. "Nu avem parlament, avem doar Twitter", a spus Abdulaziz, adăugând că Twitter este și cea mai puternică armă a guvernului saudit. "Twitter este singurul instrument pe care îl folosesc pentru a lupta și pentru a-și răspândi zvonurile. Am fost atacați, am fost insultați, am fost amenințați de atâtea ori și am decis să facem ceva".

Planul celor doi a implicat două elemente-cheie pe care Arabia Saudită ar fi putut să le considere drept acte ostile. Primul era trimiterea de carduri SIM străine către disidenții de acasă, astfel încât să poată să comunice pe Twitter fără a fi urmăriți. Al doilea era banii. Potrivit lui Abdulaziz, Khashoggi a promis o suma inițială de 30.000 de dolari și că va obține sprijinul unor donatori bogați.

Într-un mesaj, datând din luna mai a acestui an, Abdulaziz îi scrie lui Khashoggi. "Ți-am trimis câteva idei despre armata electronică.

"Cum de au știut?" întreabă Khashoggi într-un mesaj. "Trebuie să fi existat o breșă ", spune Abdulaziz. Trei minute trec înainte că Khashoggi să scrie: "Dumnezeu să ne ajute."

Abdulaziz a vorbit prima oară public despre contactul său cu Khashoggi luna trecută, după ce cercetătorii de la Citizen Lab din Universitatea din Toronto au declarat că telefonul său a fost spart cu ajutorul unui soft spyware de tip militar. Potrivit lui Bill Marczak, cercetător la Citizen Lab, software-ul este invenția firmei israeliene NSO Group și a fost utilizat la cererea guvernului Arabiei Saudite. Marczak a declarat că cel puțin doi alți dizidenți saudiți au fost vizați de instrumentele NSO: un activist numit Yahya Assiri și un membru al personalului care a fost implicat în activitatea Amnesty International din Arabia Saudită. Avocații lui Abdulaziz au intentat un proces în Tel Aviv, susținând că NSO a încălcat legile internaționale prin vânzarea software-ului său către regimuri opresive, știind că ar putea fi folosit pentru a încălca drepturile omului. Procesul urmează unui alt dosar din Israel și Cipru intentat de către cetățeni din Mexic și Qatar.

Într-un comunicat, NSO declară că tehnologia sa ajută guvernele să lupte împotriva criminalității și este complet verificată și autorizată de guvernul israelian. "Produsele noastre au o istorie lungă de asistență a guvernelor în prevenirea atacurilor sinucigașe, oprirea traficanților de droguri și a traficanților de carne vie și a returnarea în condiții de siguranță victimelor răpirilor", se arată în declarație. Faptul că telefonul lui Abdulaziz conținea spyware înseamnă că oficialii saudiți ar fi putut vedea acele 400 de mesaje pe care Abdulaziz le-a schimbat cu Khashoggi în perioada respectivă.

Mesajele îl portretizează pe Khashoggi, devenind din ce în ce mai înspăimântat pentru soarta țării sale, în timp ce bin Salman își consolidează puterea. "El iubește forța, opresiunea și are nevoie să le arate", spune Khashoggi despre bin Salman, "dar tirania nu are nici o logică". Astfel de discuții ar putea fi considerate trădare în Arabia Saudită, țară cu unele dintre cele mai grave încălcări ale libertătii de exprimare. Khashoggi și Abdulaziz erau fost atenți la siguranța lor în exil, pendulând între apeluri telefonice, mesaje vocale și pe WhatsApp și alte platforme criptate precum Telegram și Signal. În timp ce Khashoggi specula referitor la viitorul lui bin Salman, Abdulaziz era deja în vizorul prințului.



Abdulaziz a declarat că, în luna mai, doi emisari ai guvernului saudit au cerut să se întâlnească cu el în Montreal. El a fost de acord și a spus că a înregistrat secret 10 ore de conversații pe parcursul șederii lor de cinci zile. El le-a împărtășit cu CNN. Vorbind în limba arabă, bărbații, la care se face referire doar ca Abdullah și Malek, îi spun lui Abdulaziz că au fost trimiși la ordinul lui bin Salman însuși, ocolind canalele obișnuite precum Ministerul Securității. Bin Salman îl urmărește pe feedul său de Twitter, spun ei, și dorește să-i ofere un loc de muncă. "Am venit la tine cu un mesaj de la Mohammed bin Salman și cu asigurarea lui față de ține", spune unul dintre ei. Mesajele înregistrate de Abdulaziz spun că Arabia Saudită a susținut dintotdeauna că prințul său nu are nimic de-a face cu conspirații precum cea care a condus la moartea lui Khashoggi, considerând acel incident drept o încercare de extrădare nereușită, plănuită de consilieri și subordonați din personalul de securitate.





În mod ciudat, Abdulaziz spune că este posibil că sfatul lui Khashoggi să-i fi salvat viața. "Mi-a spus să nu merg și doar să-i întâlnesc în locuri publice". Pe 2 octombrie, Khashoggi a făcut contrariul. A fost ultima dată când a verificat mesajele pe WhatsApp.





O lună mai târziu, un mesaj trimis de Abdulaziz confirmă că primul transfer de 5.000 de dolari a sosit. Dar la începutul lunii august, el spune că a primit din Arabia Saudită că oficialii guvernamentali știau de proiectul online al celor doi.