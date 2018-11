În ultima clipă, Donald Trump se răzgândește și anulează întâlnirea cu Vladimir Putin la summitul G20 din Argentina

"Plecând de la faptul că navele și marinarii nu au fost returnați de către Rusia Ucrainei, am decis că ar fi mai bine pentru toate părțile implicate să anulez întâlnirea mea prevăzută în prealabil în Argentina cu președintele Vladimir Putin", a scris Trump, pe Twitter."Aștept cu nerăbdare (să particip) la un nou summit constructiv (cu Putin) imediat ce situația va fi rezolvată!", a adăugat el.Kremlinul a precizat că nu are nicio informație oficială despre decizia lui Trump de a anula întâlnirea cu Vladimir Putin, a relatat agenția Interfax, preluată de Reuters.Donald Trump a făcut anunțul la câteva zeci de minute după ce a decolat cu elicopterul de la Casa Albă pentru a se îmbarca la bordul Air Force One, cu destinația Buenos Aires.Ori, chiar înainte de a se urca în elicopter, pe peluza de la Casa Albă, miliardarul republicat declarase că summitul G20 reprezintă un "moment foarte oportun" pentru a discuta cu omologul său rus."Mă voi întâlni foarte probabil cu președintele Putin. Nu am anulat această întâlnire. M-am gândit la asta dar nu am făcut-o", a spus el.Un pic mai devreme, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov anunțase că Washingtonul a "confirmat înâtlnirea" bilaterală în marja summitului G20, precizând că a fost fixată sâmbătă "în jurul prânzului" și "ar putea dura aproape o oră".Peskov enumerase și subiectele care ar putea fi abordate de cei doi șefi de stat: "Relațiile bilaterale, securitatea strategică, dezarmarea și conflictele regionale".Într-o discuție cu Washington Post marți, președintele american amenințase cu anularea întâlnirii cu președintele rus: "Poate nu voi avea această întâlnire", a declarat el, subliniind că "nu iubește această agresiune" în Ucraina.