Analize oficiale arată că Brexitul va afecta negativ Marea Britanie, în orice scenariu / Cel mai negru scenariu: Lira se prăbușește cu 25% / Tabloidul Daily Mail părăsește spectaculos tabăra eurofobiei

Prăbușirea lirei sterline cu 25%, un avans al șomajului de 7,5% și al inflației de 6,5%, căderea cu 30% a prețurilor imobiliare .. Un Brexit fără acord ar provoca un șoc enorm economiei britanice, a avertizat Banca Angliei, în evaluarea diferitelor scenarii de ieșire din UE.În cel mai negru scenariu, produsul intern brut (PIB) britanic ar fi amputat cu 7,8% până la 10,5% până în 2024.Guvernatorul Băncii, canadianul Mark Carney, care este acuzat regulat că dorește să stârnească frica cu scenariile sale, a spus în fața presei că munca este exact "pregătirea pentru ce e mai rău".Cu puțin timp înainte, un raport al guvernului a evaluat pierderea de PIB la 9,3% în 15 ani. Acest raport a insistat asupra faptului că acordul încheiat de premierul Theresa May cu UE, criticat puternic inclusiv în cadrul partidului Conservator, ar limita daunele și va costa doar 3,9% din PIB (1,2% - 3,8% până în 2024, potrivit BoE).Cifrele executivului pleacă de la principiul că Marea Britanie ar putea încheia toate acordurile liber-schimb la care speră, afirmă raportul, subliniind totodată cp aceste proiecții trebuie privite circumspect, "din cauza incertitudinilor inerente acestor tipuri de analize economice".Această avalanșă de cifre este oportună pentru Theresa May, care se chinuie să convingă țara și deputații că acordul său este "cel mai bun" și "singurul posibil"."Această analiză nu arată că vom fi mai săraci decât înainte", a declarat ea, în fața deputaților, pe care încearcă să-i determine să voteze în 11 decembrie acordul de divorț încheiat după 17 luni de negocieri dificile. "Ele arată că vom fi mai bine cu acest acord".Dar, la mai puțin de două săptămâni înaintea votului, May este departe de a dispune de numărul necesar de voturi. "Este evident acum că Parlamentul nu va susține acest plan", a afirmat liderul opoziției laburiste, Jeremy Corbyn, care crede că a venit "timpul să lucrăm la alt plan".Un sondaj publicat miercuri de tabloidul Daily Mail, care a trecut spectaculos de la eurofobie militantă la o poziție foarte moderată cu ocazia schimbării redactorului șef, o susține pe May: 52% dintre cele 1.030 de persoane interogate online de institutul Survation cred că acordul său este cel mai bun posibil, față de 19% care cred contrariul.