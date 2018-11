Donald Trump critică acordul privind Brexit: o palmă pentru Theresa May

Preşedintele american, Donald Trump, a dat cu bâta în baltă criticând acordul de divorţ încheiat între Regatul Unit şi Uniunea Europeană, o palmă pentru prim-ministrul britanic, Theresa May, în momentul în care ea se chinuie să-şi convingă ţara, potrivit La Libre, citat de Rador.







Trump nu e la prima ispravă de acest fel: el a lăudat de mai multe ori în trecut meritele unui Brexit dur şi, potrivit diplomaţilor, nu pierde nicio ocazie, în particular, să condamne UE, simbolul unei lumi multilaterale pe care el o denunţă.





Luni, el a avertizat că acordul, aşa cum a fost încheiat cu UE, ar putea dăuna schimburilor comerciale între Washington şi Londra, care mizează mult pe un acord de liber-schimb cu aliatul său american.





Acordul de divorţ, încheiat duminică după aproape 17 luni de negocieri dificile, prevede o perioadă de tranziţie iniţială de 21 de luni după Brexit, în cursul căreia aproape nimic nu se va schimba între cei doi parteneri. Apoi, Regatul Unit va rămâne într-o uniune vamală cu UE dacă o nouă relaţie comercială nu se instaurează.









Semn al dificultăţilor sale, unul din fidelii ei, fostul ministru al apărării Michael Fallon, a spus marţi la BBC că va vota contra acestui acord "destinat eşecului".





"Pare a fi un acord foarte bun pentru UE", le-a spus el jurnaliştilor de la Casa Albă. "Trebuie să ne uităm serios dacă Regatul Unit este autorizat sau nu să facă comerţ"."Dacă examinaţi acordul, ei s-ar putea să nu fie autorizaţi să facă comerţ cu noi şi asta n-ar fi ceva bun", a insistat miliardarul republican. "Ar fi un punct foarte negativ pentru acord", a adăugat el sperând că Theresa May "va fi în măsură să facă ceva legat de asta".Downing Street i-a răspuns lui Donald Trump că Regatul Unit va fi liber să-şi încheie propriile acorduri comerciale cu terţe ţări, graţie "unei politici comerciale independente". "Noi am pus deja bazele unui acord ambiţios cu Statele Unite", a dat asigurări un purtător de cuvânt. Oricum, afirmaţiile dlui Trump vin în cel mai prost moment pentru prim-ministrul Theresa May, angajată într-o ofensivă forţată destinată să convingă că este acordul "cel mai bun posibil" înaintea votării sale pe 11 decembrie de către deputaţi foarte sceptici, care riscă să-l respingă.Ea a început marţi un mare turneu în ţară pentru a-şi convinge concetăţenii în speranţa că ei vor face presiuni asupra deputaţilor, începând cu Ţara Galilor şi Irlanda de Nord.Şi ea s-a declarat gata să-l înfrunte pe liderul opoziţiei laburiste într-o dezbatere televizată care s-ar putea ţine pe 9 decembrie. "Voi explica de ce cred că acest acord este acordul cel bun pentru Regatul Unit", a declarat ea tabloidului The Sun. "Sunt gata să dezbat cu Jeremy Corbyn, pentru că am un plan. El n-are plan". Potrivit unui putător de cuvânt al Partidului Laburist, dl Corbyn doreşte să răspundă invitaţiei, după ce a calificat acordul drept "act de automutilare naţională".Declaraţiile lui Donald Trump, care făceau lira să scadă marţi, vor da argumente Brexiterilor puri şi duri să complice şi mai mult sarcina de convingere a Theresei May.Lidera conservatoare nu dispune decât de o majoritate strânsă de vreo zece voturi în Camera Comunelor. Or, aliatul ei nord-irlandez, partidul unionist DUP, se opune acordului, ca şi vreo 80 de deputaţi conservatori favorabili unui Brexit dur, laburiştii, deputaţii scoţieni independentişti şi eurofili din micul partid al liberal-democraţilor.Încă în iulie, la prima sa vizită oficială în Regatul Unit, Donald Trump îi uimise pe britanici dând asigurări că voinţa Londrei de a privilegia o relaţie strânsă cu UE va ucide "probabil" posibilitatea încheierii unui acord de liber-schimb cu Statele Unite după Brexit. Înainte de a reveni la aceste afirmaţii a doua zi şi a afişa voinţa sa de a ajunge la un acord "formidabil" cu britanicii, potrivit La Libre , citat de Rador.