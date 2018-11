Facebook era la curent cu ingerințele rusești încă din 2014 / Adrese IP rusești accesau până la "trei miliarde" de informații pe zi (parlamentar britanic)

Gigantul american al rețelelor sociale este de mai multe luni în vizorul Comisiei pentru sectorul digital, cultură și mass-media (DCMSC) din Camera Comunelor, și al președintelui său, Damian Collins, în cadrul anchetei privind fenomenul "fakes news".Marți, Collins a cerut unui responsabil al rețelei sociale să explice conținutul unor e-mailuri interne ale Facebook confiscate de la compania americană Six4Three, în urma unei plângeri depuse în Statele Unite și obținute în virtutea unei proceduri parlamentare rareori folosite.Potrivit deputatului, unul dintre aceste e-mailuri afirmă că un inginer al Facebook a avertizat compania în octombrie 2014 că"Dacă adresele IP rusești extrăgeau cantități enorme de date de pe platformă (...) a fost acest lucru semnalat sau doar ascuns sub preș?", l-a întrebat Damien Collins pe Richard Allan, un vicepreședinte al Facebook."Toate informațiile pe care le-ați putut vedea (...) erau în cel mai bun caz parțiale, în cel mai rău înșelătoare", a replicat acesta, adăugând că e-mailurile evocate conțineau informații "parțiale" și "neverificate".Facebook a fost afectată în acest an de mai multe scandaluri. Compania a fost acuzată de ingerința rusească pe platforma sa în alegerile prezidențiale americane din 2016, iar apoi a fost prinsă în scandalul firmei Cambridge Analytica al datelor utilizatorilor folosite fără știrea acestora în scopuri politice, iar o falie de securitate a condus la piratarea a milioane de conturi.Mai recent, o anchetă publicată de New York Times a dezvăluit că Facebook a indus în eroare publicul legat de ceea ce știa despre ingerința rusească și a recurs la o companie de relații publice, Definers, pentru a-și discredita concurenții cu scopul de a deturna furia utilizatorilor.Un fapt neobișnuit: parlamentari din Argentina, Brazilia, Franța, Irlanda, Letonia și Singapore participă la lucrările comisiei, pentru a marca solidaritatea internațională în acest dosar foarte sensibil."În timp ce noi ne jucăm cu telefoanele și aplicațiile noastre, instituțiile noastre democratice (...) par să fi fost bulversate de clubul miliardarilor din California", i-a spus parlamentarul canadian Charlie Angus vicepreședintelui Facebook.