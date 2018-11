Acordul pe tema Brexit va fi supus aprobării Parlamentului britanic pe 11 decembrie

"Aştept ziua de 11 decembrie, când Parlamentul va avea de luat decizia de a respecta votul poporului britanic asupra unui acord care nu doar că reflectă acel vot, dar protejează şi locurile de muncă", a declarat Theresa May, conform Sky News, citat de Mediafax.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale. Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Cel puţin cinci membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a exprimat regret că unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, însă a subliniat că este determinată să obţină adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeană pe tema Brexit.