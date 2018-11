Il Giornale: Scandal între Salvini şi Moscovici: "Italienii nu sunt cerşetori şi nici comercianţi de covoare"

Continuă polemica la distanţă dintre Pierre Moscovici şi Matteo Salvini, în care se acuză reciproc şi fac declaraţii dure, pe tema proiectului de buget al Italiei drept argument principal, anunță Il Giornale citat de Rador.





Şi, dacă Giuseppe Conte, Tria şi Di Maio par să fie pregătiţi pentru un dialog cu Europa după respingerea proiectului italian de buget, ministrul de interne Salvini pare să continue atacurile.







Joi dimineaţă, liderul Ligii i s-a adresat lui Moscovici, când a caracterizat proiectul de buget ca fiind "împotriva intereselor poporului italian". Şi, la vice-premierul Salvini se gândea Moscovici când a declarat cu cuvinte dure că "nu sunt Moş Crăciun".







La emisiunea "Uno Mattina", Salvini i-a replicat lui Moscovici, menţinând totuşi tonuri destul de liniştite. "Îmi spun din Europa că nu pot demonta Legea Fornero? Eu am respect, dar este pe primul loc respectul pentru forţa de muncă şi pentru pensiile italienilor. Singurul lucru pe care Europa nu poate să mi-l ceară este să nu modific Legea Fornero, am văzut câtă suferinţă le-a cauzat italienilor". Ministrul de interne a asigurat că nu vrea "să se certe cu nimeni", dar dacă trebuie să aleagă "între Bruxelles şi italieni, alegerea este uşoară". "Cer respect pentru poporul italian, care dă în fiecare an 5 miliarde la Bruxelles. Despre legile din trecut nu a avut nimic de adăugat şi datoria a crescut cu 300 de miliarde".







Totuşi, tonurile s-au alterat după-amiază. În timp ce Conte continua să repete că "suntem responsabili" şi că nu există nicio "rebeliune" a Italiei faţă de Bruxelles, din partea lui Moscovici (care, însă, continuă să vorbească despre dialog) venea o închidere totală a "tratativelor" cu Roma: "Cu Italia putem avea un acord asupra regulilor, dar nu poate fi o negociere de comercianţi de covoare", a afirmat în Parlamentul francez. "Am evocat riscul italian drept un risc pentru creştere, pentru coeziunea zonei euro, pentru ţara însăşi. Cu o voinţă politică absolută a Comisiei UE, şi pornind chiar de la mine, de a nu provoca, de a nu accepta o criză între Roma şi Bruxelles. Avem nevoie de Italia pentru ceea ce este, o ţară fondatoare a comunităţii europene şi inima Zonei Euro".







Dură replica lui Salvini: "Poporul italian nu este un popor de comercianţi de covoare sau de cerşetori. Moscovici continuă să insulte Italia, dar salariul lui este plătit şi de italieni. Acum gata: răbdarea a luat sfârşit".