Franța: Un star al jazzului, trompetistul Ibrahim Maalouf, patru luni de închisoare cu suspendare pentru agresiune sexuală

Artistul a mai fost condamnat la o amendă de 20.000 de euro de un tribunal din Créteil și va fi înscris în registrul național al delicvenților sexuali."Patru luni cu suspendare pentru un sărut care nu a existat, e un pic What the fuck ?", a reacționat artistul, care a asistat calm la citirea sentinței. Avocata sa a anunțat că va face apel.La începutul lui noiembrie, acuzarea a cerut o pedeapsă de șase luni cu suspendare, în acest dosar în care există două versiuni complet diferite: cea a tinerei femei, astăzi în vârstă de 18 ani, care a povestit în fața magistraților că muzicianul a sărutat-o prima oară într-o seară, la ieșirea dintr-un cinematograf, în 2013.Și cea trompetistului de jazz, în vârstă de 33 de ani la momentul faptelor, care evocă un "sărut" la inițiativa fetei și pe care el l-a respins: "Am prins-o de mâini, m-am îndepărtat de ea, fără să o bruschez".Tânăra spune că, două zile mai târziu, acesta a sărutat-o din nou, de această dată într-un studio de înregistrări din Ivry-sur-Seine, în apropiere de Paris. Acesta ar fi prins-o de bazin, mimând actul sexual.Acest lucru nu a existat niciodată, a susținut artistul, de mai multe ori laureat în Franța, inclusiv premiul César pentru cea mai bună coloană muzicală la filmul "În pădurile Siberiei"."În niciun caz nu am simțit vreo atracție fizică sau sexuală" pentru această "adolescentă", a spus acesta, admițând însă că se simte "vinovat" pentru că nu a știut "să impună limite".Părinții fetei au semnalat faptele un an mai târziu, după ce aceasta a discutat cu un doctor. Aceasta a început să își provoace răni și a avut tulburări alimentare, fiind internată de mai multe ori.A fost deschisă o anchetă iar artistul a fost reținut în ianuarie 2017."Cum vă puteți imagina că o tânără fată a cărei stare de sănătate s-a degradat obiectiv să mintă, pentru nimic, doar pentru că a fost supărată că a fost respinsă?", a argumentat procurorul.Avocata a invocat în schimb o "dezamăgire amoroasă".Născut în Beirut în 1980, Ibrahim Maalouf a colaborat cu marile nume ale jazzului, printre care trompetistul Wynton Marsalis, și este invitat în mod regulat la marile festivaluri.