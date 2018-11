Oficialii UE se reunesc din nou pentru a finaliza acordul Brexit

Theresa May





Spania a avertizat că, dacă acordul nu este amendat, va vota împotriva acestuia.





Opoziția Madridului nu ar bloca aprobarea acordului din partea UE, însă oficialii de la Bruxelles vor ca acesta să aibă susținerea unanimă a statelor membre.





Pe de altă parte, discuțiile au loc într-un moment în care premierul birtanic Theresa May are probleme în a obține aprobarea Parlamentului de la Londra. De altfel, fostul ministru pentru Brexit Dominic Raab a reafirmat vineri că, în opinia sa, acordul va fi respins de Camera Comunelor. May riscă, de asemenea, un vot de neîncredere.



Dezacordul care persistă între Londra şi Madrid are ca obiect suveranitatea asupra enclavei britanice Gibraltar din sudul Spaniei.







”Problemele Gibraltarului și pescuitului încă mai trebuie rezolvate”, a avertizat joi Comisia Europeană, când UE și Regatul Unit au ajuns la un acord provizoriu privind relația lor post-Brexit, cu trei zile înainte de summitul de la Bruxelles.





“Statele membre (ale UE) trebuie să lucreze și să ajungă duminică la o validare” a acordului, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Margaritis Schinas, într-o conferință de presă la Bruxelles, potrivit Le Vif, citat de Rador.