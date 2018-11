Theresa May și omologul său spaniol, Pedro Sanchez, au discutat despre statutul Gibraltarului după Brexit

În cadrul discuției, Theresa May a subliniat necesitatea ca acordul UE-Marea Britanie privind Brexit să fie aplicabil pentru tot Regatul Unit, inclusiv pentru teritorii de peste mări, precum Gibraltar, potrivit cotidianului Daily Express.Londra dorește ca acordul privind ieșirea Marii Britanii din UE și cel privind relațiile viitoare post-Brexit să se aplice și provinciei Gibraltar, în timp ce Madridul vrea ca viitorul acestui teritoriu să fie negociat bilateral.Pedro Sanchez, a avertizat marți că Madridul va vota împotriva acordului între UE și Marea Britanie pe tema Brexit dacă textul referitor la statutul Gibraltarului nu va fi modificat.Acordul Brexit elaborat de Guvernul Theresa May şi Bruxelles prevede reciprocitate în privinţa libertăţii de circulaţie, o perioadă de tranziţie post-Brexit, menţinerea Marii Britanii în uniunea vamală, un statut special al provinciei britanice Irlanda de Nord şi păstrarea aranjamentelor comerciale.Proiectul de acord este contestat de numeroşi politicieni britanici. Cel puţin cinci membri ai Guvernului de la Londra au demisionat ca protest faţă de acordul pe tema Brexit negociat cu Uniunea Europeană.Premierul Theresa May a exprimat regret că unii membri ai Cabinetului de la Londra au demisionat, însă a subliniat că este determinată să obţină adoptarea acordului negociat cu Uniunea Europeană pe tema Brexit.