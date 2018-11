Presa în diagonală: Democrația, sub asaltul populismului

THE WASHINGTON POST (SUA), 21 noiembrie 2018 - E mult prea uşor să devii obsedat de debandada noastră politică internă. Preşedintele Trump, dacă stai să te gândeşti, i-a dat afară pe procurorul general şi pe directorul FBI pentru a se proteja pe sine de o anchetă, a încercat să determine inculparea aceluiaşi director FBI, alături de adversara sa electorală înfrântă, a calificat presa drept „inamic al poporului”, a promovat rasismul şi xenofobia în mod flagrant, a folosit incorect armata în scopuri politice, a răspândit teorii false despre fraude la vot pentru a-şi submina adversarii politici şi a minţit pe un fond de impunitate şi delăsare. Democraţia e sub asediu în SUA - dar nu numai în SUA. Este o criză mondială. Democraţia a fost deja distrusă în Turcia, Egipt, Venezuela, Tailanda şi Rusia şi în prezent este subminată în Polonia, Ungaria şi Filipine. Cancelarul Angela Merkel, bastionul Occidentului, se îndreaptă spre ieşire în Germania. Emmanuel Macron, preşedintele de centru al Franţei, se luptă cu rate nemaivăzut de scăzute ale susţinerii. Iar în Regatul Unit Partidul Conservator se sfâşie de unul singur din cauza Brexit-ului, mărind probabilitatea unor alegeri ce ar putea aduce la putere un Partid Laburist condus de un neo-marxist antisemit. În numele lui John Stuart Mill [filozof liberal britanic din secolul 19 - n.trad.], ce naiba se petrece?! Cum am ajuns noi de la speranţa unui „sfârşit al istoriei” în anii '90 la un „sfârşit al democraţiei” astăzi? Ne confruntăm cu două crize care se intersectează - o criză economică şi o criză a refugiaţilor, citează Rador.