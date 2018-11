Preşedintele ALDE european i-a răspuns lui CP Tăriceanu: Nu urmați calea iliberală. Nu în numele nostru, și cu siguranță nu cu numele nostru!

”După cum am subliniat deja în dezbaterea plenară din 3 octombrie a Parlamentului European: nu urmăriți calea iliberală. Nu în numele nostru, și cu siguranță nu cu numele nostru!”, a fost răspunsul preşedintele ALDE european, Guy Verhofstadt, l-a scrisoarea liderului ALDE de la Bucureşti, Călin Popescu Tăriceanu. ”România se află la o intersecție. Există mai multe reforme legislative în curs sau încheiate, care ridică probleme serioase cu privire la respectarea statului de drept. Și spun aceasta nu din perspectiva proprie, ci totul este bazat pe o analiză aprofundată a Comisiei de la Veneția. Guvernul poate alege să utilizeze actuala majoritate parlamentară pentru un câștig politic partizan și pentru a duce România spre un stat illiberal sau poate alege calea de colaborare cu Comisia de la Veneția și să implementeze reformele menționate mai sus, respectând pe deplin recomandările lor”, spune Verhofstadt, într-un răspuns primit de HotNews.ro.

”Am fost surprins de plângerea dvs. că rezoluția a fost pregătită "fără consultări", bazată pe informații "părtinitoare", în căutarea "unor interpretări ale procurorilor" ale Parlamentului European. După cum știți, este tocmai contrariul: această rezoluție a fost rezultatul unei comunicări intensive între interlocutorii Parlamentului European și guvernul român, precum și Grupul ALDE în Parlamentul European și partidul dumneavoastra”, îsi începe răspunsul Guy Verhofstadt, primit de HotNews.ro.



Acesta îi amintește de discuțiile avute cu premierul Dăncilă, Norica Nicolai, Renate Weber sau chiar de faptul că Tăriceanu s-a adresat grupului ALDE pe 25 septembrie.

”România se află la o intersecție. Există mai multe reforme legislative în curs sau încheiate, care ridică probleme serioase cu privire la respectarea statului de drept. Și spun aceasta nu din perspectiva proprie, ci totul este bazat pe o analiză aprofundată a Comisiei de la Veneția, un organism consultativ al Consiliului Europei compus din experți independenți în domeniul dreptului constituțional și respectat de guvernele de pe întreg continentul”, spune liderul ALDE care enumeră și principalele probleme identificate:

Reforma sistemului judiciar, care riscă să submineze independența sistemului judiciar;

Reforma codului penal și a codului de procedură penală, care, într-o mare măsură, a fost considerată neconstituțională;

Încercările de a dezincrimina corupția de către oficiali în funcție;

Protocoale de cooperare între Serviciul de Informații și instituțiile judiciare;

Legea privind finanțarea, organizarea și funcționarea ONG-urilor, care riscă să aibă un efect intimidant asupra societății civile și să restricționeze în mod disproporționat libertatea de asociere.

Guy Verhofstadt îi atrage atenția lui Tăriceanu ca actualul guvern poate alege să utilizeze actuala majoritate parlamentară pentru a modifica cadrul legal pentru un câștig politic partizan și pentru a duce România spre un stat illiberal sau poate alege calea de colaborare cu Comisia de la Veneția și să implementeze reformele menționate mai sus, respectând pe deplin recomandările lor, consolidând astfel rolul României în UE și al ALDE în familia liberală.





”Rezoluția Parlamentului European vă încurajează pe dvs. și pe guvern să alegeți calea cea de-a doua, respectând principiile și angajamentele pe care dvs. și țara dvs. ați decis să le respectați la aderarea la Uniunea Europeană în 2006. Statul de drept trebuie să garanteaze tuturor cetățenilor egalitatea în fața legii”, spune Verhofstadt care îi mai spune lui Tăriceanu că așteaptă un răspuns categoric dacă România va respecta sau nu recomandările Comisiei de la Venezia sau pe cele ale PE.





”După cum am subliniat deja în dezbaterea plenară din 3 octombrie a Parlamentului European: nu urmăriți calea illiberală. Nu în numele nostru, și cu siguranță nu cu numele nostru!”, subliniază în final

Verhofstadt.





Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis grupului european ALDE o scrisoare in care afirma ca Rezolutia PE privind statul de drept are la baza opinii partizane si ca liberal-democratii romani sunt "profund ingrijorati" de punerea in scena a unei actiuni dupa modelul procuraturii.







"Pentru noi, liberalii romani reuniti in PNL din 1990 pana in 2014 si in ALDE roman incepand cu 2014, a fost o sursa constanta de mandrie faptul ca suntem membri ai familiei politice europene a liberalilor si democratilor. Singurul motiv pentru prezenta noastra ca membri ALDE, inainte si dupa 2014, a fost nevoia de a impartasi cu politicieni care au convingeri liberale, din alte state europene, eforturile noastre pentru o Uniune Europeana mai liberala si mai putin birocratica",scria Tariceanu.



Partidele de la guvernare din România, PSD și ALDE, au fost părăsite de colegii lor europeni din grupurile europarlamentare din care fac parte la votul dat, la Strasbourg, la mijlocul lunii noiembrie, de Parlamentul European pentru rezoluția care condamnă „ intervenția violentă și disproporționată” a jandarmilor la protestul anticorupție din august, de la București, și care îndeamnă autoritățile din România să se opună dezincriminării corupției.



Reamintim că Parlamentul European a adoptat marți rezoluția care condamnă violențele jandarmilor, cu 473 de voturi pentru, 151 împotrivă și 40 de abțineri, din totalul de 749 de membri ai PE.