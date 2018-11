Trei muschetari în primul duel public pentru președinția CDU. Merz, Spahn și AKK, plusuri și minusuri

Pe podiumul din Lübeck, între doi bărbați înalți, pe numele lor Friedrich Merz și Jens Spahn, o femeie micuță de statură stârnește lungi aplauze. Annegret Kramp-Karrenbauer, deja „prescurtată“ în presă cu inițialele AKK, apare ca un „pumn de fier înmănușat în catifea“. Trei candidați la funcția de președinte al Partidului Creștin-Democrat german s-au prezentat săptămâna trecută „bazei“ CDU, cu plusurile și cu minusurile lor. Oare cine câștigă președinția și prezumtiv, în 2021, funcția de cancelar al Germaniei?

Conferința de joi de la Lübeck, la care au participat 900 de persoane, este prima dintr-o serie de opt conferințe, ultimele având loc la Berlin și Hamburg, la începutul lunii decembrie. La Hamburg, in 7-8 decembrie, va avea loc cel de-al 31-lea Congres al CDU, cu alegerea președintelui sau președintei, dupa ce Angela Merkel a declarat ca nu va mai candida.



AKK plusuri

Cunoaște partidul „pe de rost” și are o lungă experiență guvernamentală. A câștigat alegeri în Saarland pentru CDU cu 40% și a renunțat la un post bine plătit în guvernul regional, pentru a se pune în slujba partidului (2017). Știe să facă campanie electorală și cunoaște starea de spirit a membrilor CDU mai bine decât contracandidații săi. În plus, ea vrea să introducă mai multă deschidere, mai multă dezbatere și mai puține „ordine de sus” în politica de partid. Prin biografia sa (e căsătorită, are trei copii), se înscrie în linia familiei tradiționale și înțelege cu prisosință problemele zilnice ale cetățeanului de rând.

AKK minusuri În presă germană a apărut sintagma „șerif feminin”, cu privire la AKK. Această atitudine se reflectă în fermitatea sa ca fost ministru de interne în Saarland. Ea este de părere că poliția trebuie întărită și, în acest sens, are nu doar experiență politică, ci și personală, fiul ei fiind polițist.

Merz plusuri Replicând celor care o consideră o „mini-Merkel”, candidata de 56 de ani spune că la ea „nimic nu este mini”. În politica de imigrație, care domină încă dezbaterile cu privire la președinția CDU și, ulterior, la candidatura pentru funcția de cancelar, ea se delimitează de Merkel și spune: „Trebuie să devenim mai vocali, dar să dovedim și consecvență”. Este însă clar că, prin aducerea AKK la Berlin, Angela Merkel a vrut să mențină continuitatea și „să-și construiască” o urmașă. Însă să nu uităm că așa a pornit și Merkel, ca „eleva” lui Kohl, pentru ca, ulterior, ea să își atace șeful pentru corupție de partid și să preia pe termen lung frâiele țării, într-un mod propriu, de neconfundat.

Familia din partea mamei lui Merz este de origine franceză, el fiind căsătorit cu o directoare de tribunal și având trei copii. E un bun orator și are mulți prieteni în partid, mai ales în aripa liberală. Deși s-a retras din politică în anul 2009, o serie dintre aceștia cred că, dacă ar fi rămas, ar fi gestionat de minune politica germană post-criză. Nimeni nu știe dacă ar fi fost așa, însă un candidat cu nouă ani de abstinență politică și care se lansează într-un come-back ambițios, țintind la vârf, are un atu: acela de a înaripa speranțele într-o cotitură și, poate, într-un nou început.

Merz minusuri

Faptul că în ultimul deceniu a urmărit politica de pe canapea îl depunctează. La Lübeck, el a spus că abia acum observă ce îi lipsește, adică implicarea în politică. Declarația a stârnit în public un ironic „Oooooh“. Scandalul Blackrock, despre care am relatat în detaliu aici, https://www.hotnews.ro/stiri-international-22802608-candidatul-merz-prezumtivele-afaceri-imorale-ale-blackrock.htm pare a nu afecta în mod deosebit, până acum, șansele candidatului. Politicianul de 64 de ani, care a recunoscut pentru Bild că este milionar, e însă, în opinia unora, vulnerabil prin implicarea sa masivă și diversă în afaceri. Prin statutul social, ca și prin absenteismul sau politic din ultimul deceniu, Merz pare a rata imaginea unui „apropiat de popor“.

Spahn plusuri

Spahn minusuri E un candidat tânăr (38 de ani), ambițios, care își asumă public orientarea sexuală. Din aprilie 2013, el trăiește cu un jurnalist de la Bunte, cu care s-a căsătorit patru ani mai târziu. Are bune relații în partid și a fost extrem de activ în campania CDU pentru alegerile parlamentare. Din 2014, este ministru al Sănătății în cabinetul lui Merkel. Cu privire la politica față de migranți are cea mai fermă poziție, dintre cei trei candidați. Deși nu excelează în oratorie, în 2016 a reușit să-i convingă pe parlamentari să refuze dubla cetățenie, în ciuda poziției Angelei Merkel, șefa sa de guvern și de partid. Dacă acest refuz a fost ceva bun, e discutabil. Cert este insă că Spahn s-a impus.

Ambiția pare să-i umbrească echilibrul necesar unui viitor cancelar. Se lasă purtat de plăcerea dezbaterii, până la a fi considerat un adevărat provocator de dispute. Astfel s-a remarcat el, cu declarații șocante, în problema asistaților sociali și a avorturilor. Patru ani a fost implicat în activități de lobby pentru companii farmaceutice, în timp ce era membru în Comisia pentru Sănătate din Bundestag. Activitatea sa de parlamentar și de lobby-íst în cadrul aceleiași branșe, chiar dacă aparent ține de trecut, poate fi considerată un potențial conflict de interese. Deși nutrește de multă vreme dorința de a ajunge cancelar, până acum a reușit să se facă doar cunoscut, și nu iubit (fapt care mai urmează, după cum însuși declara unui biograf). Acest lucru e momentan clar, căci la capitolul empatie se pare că mai are de lucrat.