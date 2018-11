Ucigaşul lui John Lennon vorbeşte de "lupta sa interioară" înainte de crimă şi ruşinea pe care o simte acum

Chapman a fost condamnat la o pedeapsă de 20 de ani de închisoare până la închisoare pe viaţă după ce a pledat vinovat de crimă de gradul doi în 1981. I s-a refuzat eliberarea condiţionată de 10 ori din anul 2000 până în prezent şi nu va mai avea altă şansă de eliberare până în august 2020.





În cele din urmă, imboldul de a câştiga notorietate prin uciderea unuia dintre cei mai renumiţi oameni din lume s-a dovedit prea puternic, a declarat plin de regret Mark David Chapman oficialilor care au analizat cererea de eliberare condiţionată, la o audiere din 22 august, care s-a încheiat cu decizia de a nu-l pune în libertate."Ajunsesem prea departe", a mai spus Chapman, în vârstă acum de 63 de ani, conform unei transcrieri a textului audierii, făcută publică joi de către Departamentul pentru corecţii şi supraveghere comunitară din New York.În după-amiaza zilei de 8 decembrie 1980, fostul membru al trupei Beatles ieşise din clădirea apartamentului său din New York pentru a merge la o sesiune de înregistrări când s-a oprit pentru a da un autograf pe un album pe care îl avea Chapman, pe atunci un tânăr durduliu de 25 de ani. Acest moment a fost imortalizat într-o fotografie acum devenită sinistră."Îmi amintesc că mă gândeam - hei, ai luat albumul acum, uita-te, l-a semnat, du-te acasă, dar nu era chip să mă duc acasă", a povestit Chapman, acum mai slab şi mai cărunt.Iar când Lennon s-a întors acasă la Manhattan's Upper West Side în seara aceea, Chapman îl aştepta şi a tras în el cu un pistol Charter Arms cu cinci focuri şi calibru 38, lovind-l de patru ori, în faţa soţiei sale Yoko Ono.Crima în stil asasinat a şocat lumea muzicii, o generaţie care a crescut cu "Beatlemania" şi oraşul muzicianului născut în Marea Britanie, care l-a adoptat ca şi cum ar fi casa lui, mai notează Agerpres.Din arestul său în Centrul corecţional Wende din Alden, New York, la est de Buffalo, Chapman a mai spus în timpul audierii că simte tot mai multă ruşine în legătură cu această crimă, al cărei impact îşi dă seama că îi va supravieţui."O sută de ani de acum încolo vor continua să-şi amintească de el şi îşi vor aminti de el ca de cineva ucis şi aceasta va fi ceva negativ", a spus el.