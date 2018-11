Replica dată de Macron lui Trump: "Nu fac politică sau diplomaţie prin mesaje pe Twitter"

Preşedintele francez a răspuns atacului personal al preşedintelui Trump la adresa sa, refuzând să se înfurie şi adoptând în schimb o vedere de perspectivă, scrie New York Times, citat de Rador.

Într-un interviu acordat la bordul avionului militar Charles de Gaulle, pe care preşedintele Emmanuel Macron tocmai îl vizita, el a spus clar că nu va riposta în acelaşi fel, dar a evidenţiat îndelungatele interese comune ale celor două ţări.

"Nu fac politică sau diplomaţie prim mesaje pe Twitter", a spus el. "Am fost aliaţi în fiecare moment important din istoria noastră or, între aliaţi există un respect, iar eu nu vreau să ascult restul", a subliniat el după ce a vorbit în detaliu despre sprijinul reciproc franco-american începând din 1776 - o alianţă care a supravieţuit până la războiul declarat terorismului din ziua de azi.

Mesajele de pe Twitter ale dlui Trump erau destinate celor de acasă, a mai spus dl Macron. El e cel care "face politica americană", a subliniat dl Macron.

Răspunzând în parte criticilor formulate de preşedintele francez la adresa naţionalismului, dl Trump a evidenţiat scăzuta cotă de popularitate a liderului francez şi l-a acuzat că încearcă "să schimbe subiectul" ca să evite să vorbească despre rata şomajului din Franţa, care, în pofida reformelor economice şi din sectorul muncii, a rămas în apropierea unui procent de 10%.

Dl Trump s-a mai legat totodată şi de nişte informaţii eronate în legătură cu un interviu acordat de dl Macron săptămâna trecută, în care ar fi sugerat că Europa are nevoie de propria armată ca să se apere în faţa Statelor Unite. În realitate, în interviu dl Macron spusese că Franţa şi Europa trebuie să se apere mai bine în faţa atacurilor cibernetice lansate din Rusia, China şi chiar din Statele Unite. El a vorbit ulterior şi despre necesitatea Europei de a avea propria armată. Deşi dl Macron părea să dorească să nu se implice în discuţie, el nu şi-a retras însă pledoaria în sprijinul unei forţe de apărare europene. El a subliniat că nu este vorba despre o respingere a NATO sau a alianţei Franţei cu Statele Unite, ci ar fi vorba despre un garant al "suveranităţii" Franţei şi a altor state europene, care le-ar permite să vină în ajutorul unei ţări anume, în caz de nevoie. El a dat ca exemplu Polonia şi Grecia.

În cursul aceleiaşi zilei, cu ocazia primei reacţii oficiale la mesajele dlui Trump de pe Twitter, purtătorul de cuvânt al guvernului, Benjamin Griveaux, le-a spus reporterilor la o conferinţă de presă că dlui Trump îi "lipseşte bunul simţ" dacă lansează asemenea mesaje pe Twitter tocmai în ziua când se împlineau trei ani de la atacurile teroriste de la Paris şi din împrejurimi, care s-au soldat cu 130 de morţi. Francezii nu au răspuns marţi la mesaje ca să nu distragă atenţia populaţiei de la comemorări.

"Ieri a fost 13 noiembrie, când noi comemorăm asasinarea celor 130 de la Paris şi St-Denis, din urmă cu trei ani. Aşa că voi declara în limba engleză: Common decency would have been the appropriate thing". (Bunul simţ ar fi fost lucrul potrivit, n. red.).

Mulţi francezi au fost luaţi prin surprindere de tonul comentariilor dlui Trump, pe care ziarul francez "Le Monde" l-a calificat drept "violent".

Totuşi, unii au observat că, pur şi simplu, dl Trump îl tratează pe dl Macron aşa cum a tratat şi alţi aliaţi care l-au găzduit. Printre aceştia se numără premierul Canadei, Justin Trudeau, de care dl Trump a râs după reuniunea G7, calificându-l drept "necinstit şi slab" şi acuzându-l că face "declaraţii false".