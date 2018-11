Presa in diagonală: "Brexs*it", "O naţiune divizată": revista presei britanice după anunţarea Brexit

Theresa May

Acordul privind Brexit nu entuziasmează cotidianele britanice. Prim-ministrul britanic, Theresa May, a obţinut miercuri, după o luptă aprigă, acordul guvernului pe proiectul ei de acord privind Brexit. Un acord care va permite Regatului Unit să preia controlul asupra "banilor noştri, a legilor noastre şi a frontierelor noastre, va pune capăt libertăţii de mişcare, va proteja locurile de muncă, securitatea şi unirea noastră", potrivit Theresei May.







Acordul privind Brexit pare nesatisfăcător atât pentru "Brexiteri" - cei pro-Brexit - cât şi pentru "Remaineri" - opozanţii.







"Un cabinet divizat, un partid divizat şi o naţiune divizată", titrează The Guardian, cotidian care s-a opus totdeauna Brexit-ului.





"Vor fi zile grele". Cotidianul conservator Daily Telegraph reia o declaraţie a Theresei May pe prima pagină.





"Suntem în ’Brexshit’". Tabloidul regretă un "Brexit moale".





"S-o susţinem pe May sau s-o dăm afară", rezumă cotidianul gratuit Métro.





La peste doi ani de la referendumul privind Brexit, compromisul elaborat după lungi negocieri între Londra şi Bruxelles nu-i mulţumeşte nici pe partizanii, nici pe opozanţii Brexit. Aceştia din urmă se tem că Regatul Unit va rămâne supus regulilor europene timp de ani de zile fără a avea de acum înainte niciun cuvânt de spus. (preluare Rador)