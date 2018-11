YouTube, în luptă cu directivele UE privitoare la drepturile de autor

​CEO-ul YouTube, Susan Wojcicki, a scris un editorial pentru Financial Times, în care se opune noilor legi privind drepturile de autor online, pe care Parlamentul European încearcă să le impună, relatează Business Insider .

Wojcicki contestă în mod specific articolul 13 din Directiva UE privind drepturile de autor pe piața unică digitală, care ar forța platforme precum YouTube sau Reddit să monitorizeze conținutul care încalcă drepturile de autor și să-l îndepărteze sau să se confrunte cu sancțiuni financiare. Când a fost elaborat pentru prima oară, articolul 13 a devenit faimos, deoarece unii credeau că ar putea reprezenta o amenințare la adresa meme-urilor.





Articolul 13 face parte din legislația care a fost inițial blocată în iulie, însă Parlamentul European a susținut legislația modificată în luna septembrie. Pachetul de legi are nevoie de un vot final la începutul anului 2019.





În articolul său, Wojcicki susține că aplicarea articolului 13 ar falimenta ,,economia de creatori" a YouTube și cere ca factorii de decizie să reexamineze modul în care ar putea să protejeze cel mai bine drepturile de autor.





,,În timp ce susținem obiectivele articolului 13, propunerea actuală a Parlamentului European va crea consecințe neintenționate, care vor avea un impact profund asupra mijloacelor de existență ale sutelor de mii de oameni", scrie ea.





Ea spune că aplicarea legii este dificilă deoarece aceasta nu ia în considerare faptul că uneori oamenii dispută proprietatea asupra drepturilor de autor. Folosește videoclipul "Despacito" - care acum a acumulat peste 5 miliarde de vizualizări de la încărcarea sa pe YouTube în ianuarie 2017 - ca exemplu.