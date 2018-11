Theresa May: Proiectul de acord pentru Brexit ”răspunde votului britanicilor”

Theresa May

Premierul britanic Theresa May a apărat miercuri în Parlament proiectul de acord privind Brexitul încheiat cu o zi înainte între negociatorii europeni și britanici, înaintea unei reuniuni cruciale a guvernului său care trebuie să se pronunțe asupra textului, relatează AFP.

”Ce am negociat este un acord care răspunde votului britanicilor” la referendumul din iunie 2016, a spus May, în fața criticilor unui membru al majorității conservatoare care afirmă că proiectul de acord conține concesii inacceptabile.

Aceasta a făcut declarația cu puțin timp înainte de întrunirea cabinetului său, care trebuie să aprobe proiectul pentru a putea permite organizarea unui summit cu liderii europeni pentru a valida retragerea din UE.

Summitul va avea loc ”probabil” duminică, pe 25 noiembrie, ”dacă guvernul britanic este satisfăcut de text”, a spus miercuri premierul Irlandei Leo Varadkar.

Parlamentarii europeni și britanici vor trebui să ratifice acordul înainte ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană, pe 29 martie 2019.

Reuniunea cabinetului este ”momentul adevărului”, subliniază miercuri Financial Times și The Telegraph. Tabloidul The Sun scrie într-un editorial că textul este o ”trădare” și că ”trebuie respins”.

Conținutul proiectului de acord nu a fost divulgat, dar principala problemă constă în dispozițiile ce țin de frontiera irlandeză.





Televiziunea irlandeză RTE, care citează două surse guvernamentale, spune că proiectul de acord prevede o "plasă de securitate" care ar urma să evite revenirea la o graniță fizică între Irlanda de Nord și republica Irlanda.

Acordul tehnic încheiat de negociatorii Uniunii Europene şi britanici privind Brexit-ul are în vedere ca în iulie 2020 să fie luată o decizie privind încheierea unei noi înţelegeri pentru a asigura o frontieră irlandeză deschisă după încheierea perioadei de tranziţie post-Brexit, au anunţat miercuri surse europene, citate de Reuters.