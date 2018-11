Noi imagini prin satelit arată mai multe baze de operare anti-rachetă ascunse în Coreea de Nord

Noi imagini prin satelit difuzate luni au arătat mai mult de 12 baze de operare anti-rachetă nord-coreene nedeclarate, un alt semn că Phenianul continuă să avanseze cu programul său nuclear pe fondul indicațiilor că discuțiile cu SUA s-au blocat în ultimele luni, potrivit Mediafax care citează CNN.

În timp ce rețeaua de situri nedeclarate a fost cunoscută de mult timp de agențiile americane de informații, aceasta nu a fost recunoscută public de președintele Donald Trump, care a afirmat că statul nord-coreean "nu mai este o amenințare nucleară" după summitul din iunie cu liderul Kim Jong Un.

CIA a refuzat să comenteze imaginile, dar oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea față de Coreea de Nord care foloseşte locații ascunse și nedeclarate pentru a continua să lucreze la îmbunătățirea tehnologiei antirachetă și, eventual, a programului său nuclear.

Imaginile, prezentate pentru prima oară de The New York Times, arată cercetatorii de la programul Beyond Parallel de la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale, care au identificat 13 dintre cele 20 de baze de operare ascunse, care nu au fost raportate de guvernul nord-coreean.

"Aceste baze de operare a rachetelor, care pot fi utilizate pentru toate tipurile de rachete balistice de la rachete cu rază scurtă de acțiune (SRBM) până la cele intercontinentale (inclusiv ICBM), ar trebui să facă obiectul declarației, verificării și dezmembrării în orice acord de denuclearizare finală și pe deplin verificabilă", se afirmă în raport.