FOTO Mii de persoane au protestat în Bulgaria față de creșterea prețurilor carburanților și a taxelor pentru mașinile vechi

Mii de bulgari au blocat duminică mai multe autostrăzi majore din țara balcanică în semn de protest față de creșterea prețurile la carburant, creșterile de taxe pentru autoturismele mai vechi și mai poluante și creșterea anticipată a primelor de asigurare auto, relatează Reuters.

Peste 2.000 de persoane care fluturau steagurile naționale au mers în centrul Sofiei scandând ”Mafia” și ”Prostii”, frustrate de creșterea costurilor în cea mai săracă țară din Uniunea Europeană.

Proteste au avut loc de asemenea în alte peste 20 de orașe din Bulgaria, unde zeci de șoferi au blocat drumuri, inclusiv unul care duce către Grecia, timp de câteva ore. Unii au cerut demisia coaliției de guvernare de centru-dreapta a premierului Boyko Borissov.

Decizia guvernului de a crește taxele pentru mașinile mai vechi și poluante din 2019 a înfuriat mulți cetățeni din țară.

Socialiștii din opoziție au condamnat decizia, care, spune ei, vor afecta peste 2 milioane de mașini, într-o țară cu 7 milioane de cetățeni.

This is how #Bulgaria looked today!#Protests in more than 30 cities against #Borissov! Highways, railways and border check points have been blocked.



The corrupt regime has mobilized the gendarmerie against the people.#Corruption #EPP #GERB pic.twitter.com/zv7RHvXJ3U