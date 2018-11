Avionul cu 126 persoane la bord se îndrepta către Toronto, Canada. Aparatul de zbor ar fi avut probleme hidraulice și a revenit pe aeropot, însă a derapat în afara pistei.

82 de canadieni erau printre cei 118 pasagerii avionului. La bordul avionului se aflau opt membri ai echipajului.

Pilotul a detectat problema hidraulica la 10 minute după decolare.

