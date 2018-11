VIDEO O fregată norvegiană care a participat la manevrele NATO s-a lovit cu un vas comercial

Nava malteză tocmai plecase de la un terminal petrolier, conform agenţiei Reuters. Cei 23 de marinari de la bordul navei comerciale sunt în siguranţă, iar vasul a revenit în port pentru verificări.



Autorităţile norvegiene şi Alianţa Nord-Atlantică vor investiga circumstanţele producerii incidentului.



Fregata KNM Helge Ingstad, care fără elicopterele de la bord are valoarea de 3,5 miliarde de coroane norvegiene (367 milioane de euro), nu este asigurată, informează postul NRK şi şi site-ul NorwayToday.info.

Aerial footage of the KNM Helge Ingstad taken at various points today by #Norway Coastal Administration aircraft: https://t.co/6m51qN0B8t pic.twitter.com/ESsiVeeIlf