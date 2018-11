​Alegeri SUA 2018 Cum își petrece Trump ziua-cheie a mandatului 

Ziua votului însă, Trump o va petrece la Casa Albă. „După 11 mitinguri în 8 state și săptămâni de campanie pentru candidații republicani, președintele își va petrece ziua dând telefoane, monitorizând alegerile din toată țara și întâlnindu-se cu echipa politică pentru a fi ținut la curent în timp real cu ce se întâmplă. În cursul serii, președintele și Prima Doamnă și-au invitat prietenii și familia pentru a afla împreună rezultatele”, a declarat secretarul de presă al casei Albe, Sarah Sanders.În scrutinul de marți vor fi desemnaţi 35 de membri ai Senatului (din totalul de 100) şi toţi cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentanţilor. În plus, vor avea loc alegeri regionale şi locale în zeci de state americane. Conform proiecţiilor, Partidul Democrat are şanse reale de a obţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor, iar republicanii ar putea menţine controlul asupra Senatului.În ultima săptămână, preşedintele Donald Trump, un politician republican, a intensificat retorica antiimigraţie, acuzând Partidul Democrat că vrea menţinerea legislaţiei flexibile pentru a permite accesul străinilor în mod ilegal în Statele Unite. Trump a efectuat vizite electorale în statele Florida, Montana, Georgia, Tennessee, Ohio, Indiana, Missouri şi Virginia de Vest, pentru susţinerea candidaţilor republicani. Aflat vineri seară la un eveniment electoral desfăşurat în statul Virginia de Vest, Donald Trump a admis că există riscul ca republicanii să piardă controlul asupra Camerei Reprezentanţilor. "Se poate întâmpla acest lucru. Avem o situaţie foarte bună în cursa pentru Senat. Dar, ştiţi ceva? Eu, toată viaţa, ştiţi ce am spus: nu îmi fac griji, găsesc eu o soluţie", a declarat Donald Trump.