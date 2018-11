FOTO Sute de angajați ai Google, din Dublin, Londra sau Singapore, au protestat față de modul în care compania a gestionat cazurile de hărțuire sexuală

Sute de angajați ai Google de la sediul din Dublin și-au oprit munca în mod simbolic pentru a protesta față de modul în care conducerea gestionează hărțuirea sexuală în sânul companiei, ca parte a unei mișcări globale care are loc din Singapore până la Londra, relatează AFP.

Aproximativ 500 de angajați s-au adunat în incinta companiei din centrul capitalei Irlandei, aleasă de Google pentru a-și implementa centrul european din cauza regimului fiscal relaxat.

Kate, organizatoarea, care nu a vrut să precizeze și numele de familie, a explicat la megafon că manifestația este ”în solidaritate cu toate victimele hărțuirii sexuale sau abuzului la locul de muncă”.

În Londra, aproximativ 30 de angajați au demonstrat în fața clădirii firmei.

”Protestăm în semn de sprijin al colegilor noștri care au fost hărțuiți și pentru a reclama că autorii nu sunt protejați sau recompensați”, a spus Sam Dutton pentru AFP.

La Tokyo, Google a refuzat accesul în birouri a unei echipe AFP și de asemenea a refuzat să dea ”detalii despre activitatea angajaților în Japonia”.

New York Times a publicat săptămâna trecută o lungă anchetă care afirmă că Google a acoperit în ultimii ani cazuri de hărțuire sexuală care au implicat responsabili din conducere, în schimbul unor compensații destul de mari.

Investigația a adus furie printre angajați, iar CEO-ul Google, Sundar Pichai, a scris un e-mail către angajați spunând, fără a fi indicat numele, că a demis 48 de salariați, inclusiv 13 responsabili cu rang de conducere, pentru hărțuire sexuală în ultimii doi ani, fără indemnizații. El a asigurat că grupul s-a schimbat în ultimii ani și nu mai tolerează vreun comportament nepotrivit.

